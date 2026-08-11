La continuación de la gran batalla de Elbaph va a tener que esperar un poco puesto que el capítulo 1191 del manga de “ONE PIECE” ya tiene una fecha de salida y con una semana de retraso, aquí te contamos cuándo estará disponible en la web de Manga Plus.

Fecha de estreno confirmada para “ONE PIECE” 1191

Anota la fecha en tu calendario: el capítulo 1191 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 23 de agosto.

Tras las pausas habituales de publicación y el calendario de la revista, la tripulación de los Sombrero de Paja está lista para continuar con uno de los arcos más importantes y reveladores de la franquicia.

Horarios de estreno por país en Manga Plus

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo. A continuación, te dejamos los horarios aproximados de publicación para que no te pierdas el estreno en tu país:

España: 17:00 hrs.

17:00 hrs. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 09:00 hrs.

09:00 hrs. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 hrs.

11:00 hrs. Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 hrs.

Dónde y cómo leer el capítulo 1191 gratis y legal

Para disfrutar del manga sin apoyar la piratería y con la mejor calidad de traducción e imagen, la vía oficial es Manga Plus, la plataforma global de la editorial Shueisha.

Puedes leer el capítulo 1191 gratis tanto en el sitio web de Manga Plus como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. El capítulo estará disponible en español e inglés desde el primer minuto de su lanzamiento.

Qué pasó en el capítulo 1190

El capítulo 1190 de “ONE PIECE” , titulado “La persona cuya muerte haría feliz a la gente” y con Shanks y Luffy niño en portada, da inicio con un brutal choque de hachas entre Imu y Scopper Gabán. Al llegar, Gabán corta el árbol donde yacía un Luffy profundamente malherido e ido de la batalla, provocando la ira del rey del mundo. Tras esquivar un feroz ataque de Imu, el antiguo miembro de los Piratas de Roger ignora a su oponente, le da la espalda y se dirige hacia el joven capitán para levantarlo de la camisa y darle un durísimo golpe de realidad.

Gabán increpa a Luffy por requerir el rescate de un anciano herido y le exige dejar la inmadurez, recordándole que el título del Rey de los Piratas atrae a infinidad de enemigos deseosos de verlo muerto. Tras confrontarlo sobre el peligro en el que ha puesto a su tripulación y enviarlo a volar con un regaño, logra que Luffy reaccione y recupere la cordura. Acto seguido, Gabán reanuda su combate contra Imu utilizando la técnica del hacha de la mantis. Ante las preguntas de un enojado Imu, revela con orgullo que es parte de la tripulación de Gol D. Roger, detonando un breve recuerdo en el soberano sobre el momento en que se enteró de la ascensión del Rey de los Piratas.

El enfrentamiento escala cuando Imu desenfoca su furia e intenta atacar directamente a Luffy con su fuego. Gabán interviene recordando las palabras de Roger y a sus antiguos compañeros, afirmando con convicción que Luffy es el hombre al que todos han estado esperando. Para protegerlo, desata una poderosa ráfaga de Haki del conquistador y ejecuta la demoledora técnica “Yachi Takeru” con más de ocho mil cortes, logrando partir el sagrado árbol de Adán y separando el mundo solar del inframundo.

La magnitud del impacto resuena hasta la superficie, donde Loki, Nami y Usopp perciben asombrados la presencia de una fuerza descomunal. El capítulo concluye en el inframundo con Luffy ligeramente recuperado pero consternado al ver la escena final: Scopper Gabán yace tendido sobre los restos del árbol sagrado tras haber entregado todo en su ataque.

Ficha técnica