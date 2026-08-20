El manga de “ONE PIECE” continúa con su capítulo 1191 que nos muestra lo que sigue en la batalla de Elbaph entre Imu, Luffy y el mismísimo Scopper Gabán. ¿Qué fue lo que pasó ahora entre estos tres? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1191 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “Loki está aquí”.

ONE PIECE acapara la portada de la Weekly Shonen Jumo y también tiene un color spread con los mugiwaras cantantes y afros.

El capítulo inicia exactamente tras el ataque de Imu a Gabán.

Luffy se está levantando con extremo dolor mientras jadea diciendo “Ah... cómo... ¿Cómo sigo con vida? Parece que salí de esta forma... el daño me va a consumir de dolor”.

Luffy ve a Gabán tirado en el suelo y comienza a gritarle “¡Oye anciano, respóndeme viejo!”. Gabán mira mientras dice molesto “Maldita sea. Mi brazo fue amputado”.

Luffy le responde “Viejo perdóname, fuiste herido porque me estabas protegiendo...” pero Gabán reacciona muy enojado: “¡No digas tonterías niño tonto! ¡Lo que me pasó fue el resultado de mi pelea por cuidar Elbaph, no por tu culpa! Y ni pienses que han terminado... aún no han alcanzado su objetivo”.

Luffy le pregunta quién es ese hombre mientras vuelve a caer al suelo malherido al máximo.

Gabán rompe un poco de sus vendas que tenía y con las mismas hace un torniquete en su brazo que ya no está apretando para frenar el sangrado.

“¿Qué quién es? Eso no es algo que cualquiera debería de saber. Mi respuesta simple es que él es un gobernante”, dice Gabán y sus palabras retumban en el inframundo.

Los animales gigantes ven que algo ha caído y van a por él pero el haki que emite Imu es tan fuerte que los desmaya al segundo.

Imu está en el suelo pensando para sí mismo: “La tripulación del rey de los piratas. Nunca esperé que aquellos niños que estaban en God Valley llegaran a este nivel” mientras levanta su mano.

“Debería de haber puesto fin a todo aquel día.... JUNTO CON ROCKS” mientras su mano empieza a ponerse completamente negra.

Imu es rodeado por llamaradas negra mientras los cuernos en su cabeza se hacen más grandes y su mirada cambia a una más enojada. El haki que emite junto a las llamas negras destruyen la montaña en la que estaba y una explosión muy fuerte se da en el inframundo.

En el mundo solar, en la biblioteca del búho, Robin, Chopper y los demás están junto a Biblo en la bóveda trasera.

“¡¡Ahora me siento aliviado...!! ¡¡Todos los libros están a salvo!!”, dice Chopper y Robin responde “Sí, Biblo los reunió antes de que se quemaran”.

Saúl le dice a Chopper que quieren que hable con Biblo porque está claro que quiere decirles algo pero no tienen forma de entenderlo a lo que Biblo comienza a decirle varias cosas a Chopper que, al menos hoy, no conseguimos comprender pero Chopper sí, haciendo que este se sorprenda y grite “¿Qué?”.

Volvemos al inframundo con Imu, el Haki que emite se siente por todo el lugar y retumba el árbol de Adán donde estaban Luffy y Gabán que caen golpeados mientras el demonio se abre un espacio y aparece frente a ellos.

La forma de Imu ha cambiado, se ha hecho más grande y fuerte. Ahora tiene cuatro cuernos, la aureola que le bordeaba la espalda ahora se ha transformado en círculos con ojos que rodean tanto sus brazos como sus piernas. Su pecho se ha hecho más grande y se denotan 3 calaveras. Su barba ahora es en punta y se asemeja a una cabra demoníaca.

“¡Me has sorprendido, esquivaste mi Honibami usando un solo brazo! Esta vez perdiste solo uno pero la próxima perderás la vida”, le dice Imu a Gabán.

Gabán trata de irritar a Imu diciendo: De hecho, tú eres quien me ha sorprendido... Que regreses ileso tan fácilmente tras mi ataque hizo que se me cayera la cara de vergüenza... Pero ya no tengo dos manos para aplaudirte".

Luffy grita “¡Maldita sea! ¿Ese es él? ¡Cambió de forma!” y Gabán molesto le dice “¡Oye, Sombrero de Paja, vete de Elbaph con tus nakamas ahora mismo!” y esto hace enojar a Luffy que le dice “¡Por su puesto que no!” y Gabán le responde “¡Escúchame idiota, tanto un muerto como tú son lo mismo, ninguno sirve para nada!” y Luffy dice “¡Mírate a ti mismo viejo, cómo vas a luchar con esas heridas!”.

Imu no lo piensa dos veces y levanta su espada gritando “¡Honibami, devorador de huesos!” mientras se abalanza a Gabán que en vez de correr levanta su hacha con su brazo ante el ataque de Imu diciendo “¡No podremos con él, huye sombrero de paja!” y Luffy grita en desesperación pero unos pasos se escuchan a toda velocidad sorprendiendo a Imu pues un grito de “¡Gungnir, la lanza del héroe!” se escucha de fondo y era el mismísimo Hajrudin que le lanza un puñetazo muy fuerte a Imu que deja sorprendidos a todos en el lugar.

Imu recibe el golpe de lleno pero justo en ese momento, consigue hacer con sus dedos el Omen para sacar fuegos negros mientras es lanzado por Hajrudin directamente contra el árbol de Adán haciendo que Imu se quede ahí mientras Hajrudin consigue cubrirse del ataque con su escudo que tenía en el brazo izquierdo que le queda herido.

“¿Creíste que el mismo truco funcionaría conmigo dos veces?”, grita Hajrudin mientras su escudo cae al suelo partido. “¡¡Ya-san!! ¡No puede ser! ¿Te quedaste sin brazo?!”, grita Hajrudin mientras Gabán responde “Nos salvaste, Hajrudin. Pero él es inmortal... No veo cómo la victoria pueda estar de nuestro lado... ¡Por lo tanto, Sombrero de Paja Luffy debe huir!”.

Hajrudin mira a Luffy y Luffy está completamente molesto porque no solo ha sido derrotado por Imu sino que ha sido totalmente humillado por las palabras de Gabán.

“¡¡No te entrometas en lo que no te incumbe!! ¡¡No intentes convencerme de huir!!”, dice Luffy pero Gabán responde “¡Escúchame! ¿Qué demonios pretendes hacer con semejantes heridas?!” y Luffy dice “No te preocupes, ¡mis heridas ya se están curando!”.

Gabán se molesta y le dice que no sea un estúpido pero Luffy le dice “¡Guardé un montón de comida en mi estómago antes, así que puedo seguir luchando!”. Gabán le regaña diciendo “¡¿Qué lógica absurda es esa?! ¡¡Acepta que ya no estás en condiciones de pelear!!”.

Luffy se come lo que tenía guardado pero de la nada comienzan a caer varias bombas de Imu directo hacia ellos pero Hajrudin los toma en su mano y pone su cuerpo para protegerlos, haciendo que las bombas de Imu revienten y le quemen la espalda mientras grita.

Gabán le dice a Hajrudin que se vaya porque ya elaborarán un plan pero esto solamente eleva el orgullo de Hajrudin que fiel a su creencia, emite estas palabras.

“Ya-san, ¡nosotros los guerreros de Elbaph no conocemos el significado de retroceder! ¡Hemos jurado morir en los campos de batalla por el honor de Elbaf!!” a lo que Gabán le dice que pensar así solo lo llevará a su propia destrucción.

“Incluso si perezco... ¡¡Loki está aquí!!”, grita Hajrudin y atrás de él se escucha un grito que dice “¡Un minuto! ¡Quiero participar con ustedes dos!”. Luffy se levanta porque ha recuperado un poco de energía y Gabán no entiende qué sucede y por qué quieren arriesgarse tan tontamente.

Luffy levanta sus brazos para iniciar su último ataque con la poca fuerza que le queda mientras Hajrudin y Loki juntos levantan sus armas para finalizar el capítulo 1191 del manga de “ONE PIECE” con el grito de “¡San Shu Gokoku! ¡Soberanía triple de la nación del trueno!” que le da directamente a Imu que puso sus manos en forma de Omen.

La próxima semana NO habrá manga.

Fecha de estreno confirmada para “ONE PIECE” 1191

Anota la fecha en tu calendario: el capítulo 1191 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 23 de agosto.

Tras las pausas habituales de publicación y el calendario de la revista, la tripulación de los Sombrero de Paja está lista para continuar con uno de los arcos más importantes y reveladores de la franquicia.

Horarios de estreno por país en Manga Plus

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo. A continuación, te dejamos los horarios aproximados de publicación para que no te pierdas el estreno en tu país:

España: 17:00 hrs.

17:00 hrs. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 09:00 hrs.

09:00 hrs. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 hrs.

11:00 hrs. Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 hrs.

Dónde y cómo leer el capítulo 1191 gratis y legal

Para disfrutar del manga sin apoyar la piratería y con la mejor calidad de traducción e imagen, la vía oficial es Manga Plus, la plataforma global de la editorial Shueisha.

Puedes leer el capítulo 1191 gratis tanto en el sitio web de Manga Plus como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. El capítulo estará disponible en español e inglés desde el primer minuto de su lanzamiento.

Qué pasó en el capítulo 1190

El capítulo 1190 de “ONE PIECE” , titulado “La persona cuya muerte haría feliz a la gente” y con Shanks y Luffy niño en portada, da inicio con un brutal choque de hachas entre Imu y Scopper Gabán. Al llegar, Gabán corta el árbol donde yacía un Luffy profundamente malherido e ido de la batalla, provocando la ira del rey del mundo. Tras esquivar un feroz ataque de Imu, el antiguo miembro de los Piratas de Roger ignora a su oponente, le da la espalda y se dirige hacia el joven capitán para levantarlo de la camisa y darle un durísimo golpe de realidad.

Gabán increpa a Luffy por requerir el rescate de un anciano herido y le exige dejar la inmadurez, recordándole que el título del Rey de los Piratas atrae a infinidad de enemigos deseosos de verlo muerto. Tras confrontarlo sobre el peligro en el que ha puesto a su tripulación y enviarlo a volar con un regaño, logra que Luffy reaccione y recupere la cordura. Acto seguido, Gabán reanuda su combate contra Imu utilizando la técnica del hacha de la mantis. Ante las preguntas de un enojado Imu, revela con orgullo que es parte de la tripulación de Gol D. Roger, detonando un breve recuerdo en el soberano sobre el momento en que se enteró de la ascensión del Rey de los Piratas.

El enfrentamiento escala cuando Imu desenfoca su furia e intenta atacar directamente a Luffy con su fuego. Gabán interviene recordando las palabras de Roger y a sus antiguos compañeros, afirmando con convicción que Luffy es el hombre al que todos han estado esperando. Para protegerlo, desata una poderosa ráfaga de Haki del conquistador y ejecuta la demoledora técnica “Yachi Takeru” con más de ocho mil cortes, logrando partir el sagrado árbol de Adán y separando el mundo solar del inframundo.

La magnitud del impacto resuena hasta la superficie, donde Loki, Nami y Usopp perciben asombrados la presencia de una fuerza descomunal. El capítulo concluye en el inframundo con Luffy ligeramente recuperado pero consternado al ver la escena final: Scopper Gabán yace tendido sobre los restos del árbol sagrado tras haber entregado todo en su ataque.

Ficha técnica