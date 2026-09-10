La relación entre los seres humanos y los caninos suele retratarse como una simbiótica y afectuosa. Sin embargo, existe un porcentaje considerable de la población que no experimenta esta afinidad. Para muchos, no sentir gusto por la presencia de un perro o preferir mantenerse alejado de ellos genera incomodidad social o prejuicios.

Desde la psicología de la personalidad, la psicología clínica y la antrozoología (la ciencia que estudia las relaciones entre humanos y animales), la preferencia por una especie no define la calidad moral de una persona ni refleja una falta de empatía generalizada. A continuación, analizamos los factores explicativos tras esta conducta y su delimitación clínica con la cinofobia.

1. La psicología de la personalidad: El modelo de los “Big Five”

Uno de los marcos más sólidos para entender las preferencias hacia las mascotas es el Modelo de los Cinco Grandes Rasgos de Personalidad (Big Five). Diversas investigaciones académicas —como los estudios desarrollados por el Dr. Sam Gosling en la Universidad de Texas en Austin o la Dra. Denise Guastello en la Universidad Carroll— han comparado los perfiles cognitivos y conductuales entre quienes se identifican como “amantes de los perros” (dog people) y quienes no.

Los hallazgos revelan diferencias claras en la forma de procesar el entorno:

Niveles de Extraversión y Afabilidad: Las personas con alta afinidad por los perros tienden a puntuar más alto en extraversión y en la búsqueda de estimulación social abierta. Dado que los perros son animales altamente gregarios y dependientes, su cuidado fomenta interacciones constantes fuera del hogar.

Las personas con alta afinidad por los perros tienden a puntuar más alto en extraversión y en la búsqueda de estimulación social abierta. Dado que los perros son animales altamente gregarios y dependientes, su cuidado fomenta interacciones constantes fuera del hogar. Autonomía e Introversión: Quienes no prefieren a los perros suelen presentar niveles más altos de independencia, autosuficiencia e introversión. Estas personas valoran la tranquilidad de sus espacios, la previsibilidad de sus ambientes y suelen ser más analíticas o introspectivas.

Quienes no prefieren a los perros suelen presentar niveles más altos de independencia, autosuficiencia e introversión. Estas personas valoran la tranquilidad de sus espacios, la previsibilidad de sus ambientes y suelen ser más analíticas o introspectivas. Tolerancia a la sobreestimulación: Los perros generan una carga sensorial elevada: ladridos, movimientos rápidos, olores intensos y una demanda de contacto físico continuo. Las personas con mayor sensibilidad sensorial prefieren entornos con bajo nivel de ruido y poca invasión del espacio personal.

2. El historial de aprendizaje y la carga sensorial

La psicología conductual demuestra que el historial de aprendizaje de cada individuo moldea sus respuestas afectivas hacia los estímulos ambientales.

Si durante las etapas de desarrollo infantil una persona no tuvo contacto con caninos, o si creció en un hogar donde estos eran percibidos como vectores de suciedad o peligro, la asociación hacia la especie tiende a ser distante o neutra. Asimismo, el rechazo voluntario puede fundamentarse en aspectos pragmáticos de estilo de vida, tales como:

Priorización del tiempo y la limpieza: El mantenimiento de un canino requiere una inversión considerable de tiempo, presupuesto y limpieza constante. Respeto a los límites corporales: Algunas personas experimentan rechazo hacia la invasión no consentida de su espacio vital (como cuando un perro salta, lame o olfatea a un desconocido).

3. ¿Qué es la cinofobia? El diagnóstico según el DSM-5

Es fundamental diferenciar el desinterés o desagrado razonable de una condición patológica. La cinofobia (del griego kúōn, perro, y phóbos, miedo) es un trastorno de ansiedad clasificado oficialmente por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5-TR) dentro de las Fobias Específicas, Tipo Animal.

Para que la psicología clínica diagnostique esta condición, se deben evaluar los siguientes criterios diagnósticos del DSM-5:

Respuesta de ansiedad o pánico inmediata: El contacto físico, la cercanía visual, los ladridos o la sola anticipación de encontrarse con un perro provocan síntomas como taquicardia, sudoración, temblores o sensación de ahogo.

El contacto físico, la cercanía visual, los ladridos o la sola anticipación de encontrarse con un perro provocan síntomas como taquicardia, sudoración, temblores o sensación de ahogo. Miedo desproporcionado: La reacción de alerta es drásticamente superior al peligro real que representa el animal, manifestándose incluso ante cachorros o perros amarrados y con bozal.

La reacción de alerta es drásticamente superior al peligro real que representa el animal, manifestándose incluso ante cachorros o perros amarrados y con bozal. Conducta de evitación activa: La persona modifica radicalmente sus rutas, rechaza asistir a reuniones sociales en casas con mascotas o evita lugares públicos como parques.

La persona modifica radicalmente sus rutas, rechaza asistir a reuniones sociales en casas con mascotas o evita lugares públicos como parques. Persistencia temporal: Los síntomas de miedo y evitación se mantienen de forma continua durante al menos 6 meses y generan un deterioro clínicamente significativo en la vida cotidiana.

4. Cuadro comparativo: Preferencia individual vs. Cinofobia

Criterio Evaluado Desinterés / Desagrado (Preferencia) Cinofobia (Trastorno Fóbico) Origen principal Estilo de vida, rasgos de personalidad o pragmatismo. Condicionamiento traumático, aprendizaje vicario o sesgos cognitivos. Respuesta Fisiológica Controlada; posible incomodidad o fastidio menor. Activación del sistema simpático: taquicardia, ataques de pánico o mareo. Capacidad de Control Voluntaria; la persona decide interactuar o alejarse educadamente. Involuntaria; imposibilidad de gestionar la respuesta de miedo de forma consciente. Impacto en la Rutina Mínimo; no condiciona las actividades laborales o personales. Alto; altera los desplazamientos, la selección de lugares y la vida social.

5. Orígenes del miedo y tratamientos clínicos validados

La psicología explicativa sugiere tres vías principales para el desarrollo de la cinofobia: el condicionamiento directo (haber sufrido una mordedura o ataque en la infancia), el aprendizaje vicario (haber observado pánico extremo en los padres hacia los perros) y la transmisión de información (exposición constante a noticias o relatos trágicos sobre ataques caninos).

Para abordar la cinofobia, la comunidad científica respalda intervenciones clínicas efectivas:

Terapia Cognitivo-Conductual (TCC): Permite identificar y reestructurar las distorsiones cognitivas que llevan a la persona a evaluar a todo canino como una amenaza mortal.

Permite identificar y reestructurar las distorsiones cognitivas que llevan a la persona a evaluar a todo canino como una amenaza mortal. Terapia de Exposición Gradual: Constituye el tratamiento de primera línea. Consiste en exponer al paciente de manera progresiva a estímulos fóbicos (desde imágenes y videos hasta interacciones reales y controladas con perros).

Constituye el tratamiento de primera línea. Consiste en exponer al paciente de manera progresiva a estímulos fóbicos (desde imágenes y videos hasta interacciones reales y controladas con perros). Exposición mediante Realidad Virtual (VRET): Herramienta tecnológica que permite simular encuentros en entornos digitales controlados antes de pasar a la exposición en vivo.

Conclusión

El no sentir preferencia por los perros no es una anomalía ni un déficit de empatía, sino el reflejo de la diversidad en los rasgos de personalidad y en la tolerancia a los estímulos del entorno. Cuando este rechazo deja de ser una elección consciente y se transforma en una respuesta de pánico incontrolable que interfiere con la calidad de vida, la psicología clínica ofrece diagnósticos precisos y terapias basadas en evidencia para superar la cinofobia de forma segura.