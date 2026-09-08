La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe global del programa PISA 2025, evaluación que mide las competencias escolares de estudiantes de 15 años en más de 80 economías del mundo. En el panorama general, la región latinoamericana continúa mostrando rezagos frente a los promedios globales de la OCDE.

En el contexto sudamericano, Perú registró un desempeño heterogéneo según la materia evaluada, logrando en Ciencias su calificación más alta del ciclo y mostrando mayores desafíos en el área de Matemáticas.

Desempeño en Matemáticas: América Latina y la posición del Perú

La prueba de Matemáticas representó uno de los mayores retos para los países de la región, registrándose bajas en la mayoría de los promedios nacionales. El promedio global de la OCDE en esta área se fijó en 463 puntos.

Perú obtuvo 382 puntos en Matemáticas, manteniéndose en el bloque intermedio de Latinoamérica. Supera en puntaje a países de la región como Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, mientras que queda por detrás de Uruguay, Chile, México y Costa Rica.

Uruguay: 405 pts

405 pts Chile: 403 pts

403 pts México: 388 pts

388 pts Costa Rica: 387 pts

387 pts Perú: 382 pts

Colombia: 381 pts

381 pts Brasil: 377 pts

377 pts Argentina: 367 pts

367 pts Ecuador: 366 pts

366 pts El Salvador: 346 pts

346 pts República Dominicana: 339 pts

339 pts Guatemala: 334 pts

334 pts Paraguay: 334 pts

Desempeño en Lectura: Comprensión y análisis de textos

En la competencia lectora, los puntajes latinoamericanos fluctuaron entre los 337 y los 436 puntos, frente a una media de la OCDE de 461 puntos.

Perú alcanzó los 390 puntos en Lectura, situándose por encima de Argentina y Ecuador, aunque registrado por debajo de delegaciones sudamericanas como Chile, Uruguay, Brasil, México y Colombia.

Chile: 436 pts

436 pts Uruguay: 423 pts

423 pts Costa Rica: 416 pts

416 pts Brasil: 408 pts

408 pts México: 408 pts

408 pts Colombia: 399 pts

399 pts Perú: 390 pts

Argentina: 389 pts

389 pts Ecuador: 385 pts

385 pts El Salvador: 366 pts

366 pts Paraguay: 352 pts

352 pts República Dominicana: 346 pts

346 pts Guatemala: 337 pts

Desempeño en Ciencias: La materia con mayor puntaje para el Perú

El área de Ciencias consolidó las notas más elevadas para la representación peruana dentro de la evaluación. Frente a una media de la OCDE de 482 puntos, varios países de la región mostraron su mejor balance numérico en este rubro.

Perú sumó 406 puntos en Ciencias, logrando superar la barrera de los 400 puntos. En la comparativa regional, se ubica por encima de naciones como Argentina y Ecuador, manteniéndose cerca de los registros de Brasil, México y Colombia.

Uruguay: 445 pts

445 pts Chile: 442 pts

442 pts Costa Rica: 424 pts

424 pts Colombia: 414 pts

414 pts México: 414 pts

414 pts Brasil: 409 pts

409 pts Perú: 406 pts

Argentina: 393 pts

393 pts Ecuador: 393 pts

393 pts El Salvador: 385 pts

385 pts República Dominicana: 361 pts

361 pts Paraguay: 355 pts

355 pts Guatemala: 351 pts

Resultados y ranking mundial

Matemáticas

China: 612 Singapur: 563 Macao: 549 Taiwán: 546 Japón: 525 Hong Kong: 522 Corea del Sur: 522 Estonia: 508 Suiza: 499 Reino Unido: 488 Canadá: 485 Polonia: 484 Países Bajos: 483 Bélgica: 480 Irlanda: 480 Nueva Zelanda: 480 Australia: 478 Austria: 477 República Checa: 477 Dinamarca: 471 Lituania: 470 Finlandia: 469 Eslovaquia: 469 Italia: 468 Alemania: 464 Suecia: 464 Estados Unidos: 463 Turquía: 462 Letonia: 460 Portugal: 460 Eslovenia: 460 Hungría: 459 Francia: 458 Luxemburgo: 458 España: 457 Croacia: 455 Emiratos Árabes Unidos: 453 Noruega: 452 Islandia: 450 Vietnam: 443 Malta: 439 Brunéi: 435 Albania: 433 Israel: 433 Ucrania: 431 Grecia: 424 Azerbaiyán: 422 Mongolia: 419 Rumania: 419 Serbia: 417 Georgia: 416 Catar: 416 Kazajistán: 414 Chipre: 412 Montenegro: 411 Moldavia: 410 Mauricio: 407 Tailandia: 407 Bulgaria: 405 Uruguay: 405 Chile: 403 Malasia: 397 Arabia Saudita: 390 Jordania: 388 México: 388 Costa Rica: 387 Dusambé: 382 Perú: 382 Colombia: 381 Macedonia del Norte: 380 Brasil: 377 Líbano: 377 Armenia: 376 Filipinas: 371 Argentina: 367 Camboya: 366 Ecuador: 366 Indonesia: 364 Kirguistán: 364 Marruecos: 355 Autoridad Palestina: 354 Kosovo: 350 El Salvador: 346 República Dominicana: 339 Región del Kurdistán: 339 Guatemala: 334 Paraguay: 334 Kenia: 326 Zambia: 314 Ruanda: 312

Lectura

Singapur: 535 China: 527 Taiwán: 508 Japón: 503 Corea del Sur: 501 Macao: 501 Irlanda: 500 Estonia: 499 Nueva Zelanda: 497 Reino Unido: 494 Australia: 491 Canadá: 490 Estados Unidos: 490 Polonia: 482 Hong Kong: 480 Finlandia: 474 Italia: 474 Turquía: 472 Suiza: 470 República Checa: 468 Austria: 467 Bélgica: 466 Suecia: 466 Alemania: 465 Lituania: 464 Portugal: 462 Dinamarca: 460 Francia: 456 Croacia: 453 Noruega: 453 Hungría: 452 España: 451 Eslovaquia: 448 Eslovenia: 445 Luxemburgo: 443 Países Bajos: 441 Chile: 436 Israel: 436 Emiratos Árabes Unidos: 433 Letonia: 430 Brunéi: 426 Grecia: 423 Uruguay: 423 Islandia: 422 Montenegro: 418 Catar: 418 Ucrania: 418 Costa Rica: 416 Malta: 415 Serbia: 415 Rumania: 413 Albania: 408 Brasil: 408 México: 408 Mauricio: 405 Moldavia: 404 Colombia: 399 Malasia: 393 Tailandia: 392 Vietnam: 392 Perú: 390 Argentina: 389 Bulgaria: 387 Arabia Saudita: 387 Ecuador: 385 Kazajistán: 385 Georgia: 384 Chipre: 379 Azerbaiyán: 374 Mongolia: 374 Tayikistán: 368 Filipinas: 367 El Salvador: 366 Indonesia: 365 Jordania: 363 Macedonia del Norte: 357 Paraguay: 352 Palestina: 350 Armenia: 348 Camboya: 347 República Dominicana: 346 Kirguistán: 344 Kosovo: 340 Guatemala: 337 Líbano: 331 Zambia: 325 Marruecos: 321 Kenia: 320 Irak: 312 Ruanda: 301

Ciencias