La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe global del programa PISA 2025, evaluación que mide las competencias escolares de estudiantes de 15 años en más de 80 economías del mundo. En el panorama general, la región latinoamericana continúa mostrando rezagos frente a los promedios globales de la OCDE.
En el contexto sudamericano, Perú registró un desempeño heterogéneo según la materia evaluada, logrando en Ciencias su calificación más alta del ciclo y mostrando mayores desafíos en el área de Matemáticas.
Desempeño en Matemáticas: América Latina y la posición del Perú
La prueba de Matemáticas representó uno de los mayores retos para los países de la región, registrándose bajas en la mayoría de los promedios nacionales. El promedio global de la OCDE en esta área se fijó en 463 puntos.
Perú obtuvo 382 puntos en Matemáticas, manteniéndose en el bloque intermedio de Latinoamérica. Supera en puntaje a países de la región como Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, mientras que queda por detrás de Uruguay, Chile, México y Costa Rica.
- Uruguay: 405 pts
- Chile: 403 pts
- México: 388 pts
- Costa Rica: 387 pts
- Perú: 382 pts
- Colombia: 381 pts
- Brasil: 377 pts
- Argentina: 367 pts
- Ecuador: 366 pts
- El Salvador: 346 pts
- República Dominicana: 339 pts
- Guatemala: 334 pts
- Paraguay: 334 pts
Desempeño en Lectura: Comprensión y análisis de textos
En la competencia lectora, los puntajes latinoamericanos fluctuaron entre los 337 y los 436 puntos, frente a una media de la OCDE de 461 puntos.
Perú alcanzó los 390 puntos en Lectura, situándose por encima de Argentina y Ecuador, aunque registrado por debajo de delegaciones sudamericanas como Chile, Uruguay, Brasil, México y Colombia.
- Chile: 436 pts
- Uruguay: 423 pts
- Costa Rica: 416 pts
- Brasil: 408 pts
- México: 408 pts
- Colombia: 399 pts
- Perú: 390 pts
- Argentina: 389 pts
- Ecuador: 385 pts
- El Salvador: 366 pts
- Paraguay: 352 pts
- República Dominicana: 346 pts
- Guatemala: 337 pts
Desempeño en Ciencias: La materia con mayor puntaje para el Perú
El área de Ciencias consolidó las notas más elevadas para la representación peruana dentro de la evaluación. Frente a una media de la OCDE de 482 puntos, varios países de la región mostraron su mejor balance numérico en este rubro.
Perú sumó 406 puntos en Ciencias, logrando superar la barrera de los 400 puntos. En la comparativa regional, se ubica por encima de naciones como Argentina y Ecuador, manteniéndose cerca de los registros de Brasil, México y Colombia.
- Uruguay: 445 pts
- Chile: 442 pts
- Costa Rica: 424 pts
- Colombia: 414 pts
- México: 414 pts
- Brasil: 409 pts
- Perú: 406 pts
- Argentina: 393 pts
- Ecuador: 393 pts
- El Salvador: 385 pts
- República Dominicana: 361 pts
- Paraguay: 355 pts
- Guatemala: 351 pts
Resultados y ranking mundial
Matemáticas
- China: 612
- Singapur: 563
- Macao: 549
- Taiwán: 546
- Japón: 525
- Hong Kong: 522
- Corea del Sur: 522
- Estonia: 508
- Suiza: 499
- Reino Unido: 488
- Canadá: 485
- Polonia: 484
- Países Bajos: 483
- Bélgica: 480
- Irlanda: 480
- Nueva Zelanda: 480
- Australia: 478
- Austria: 477
- República Checa: 477
- Dinamarca: 471
- Lituania: 470
- Finlandia: 469
- Eslovaquia: 469
- Italia: 468
- Alemania: 464
- Suecia: 464
- Estados Unidos: 463
- Turquía: 462
- Letonia: 460
- Portugal: 460
- Eslovenia: 460
- Hungría: 459
- Francia: 458
- Luxemburgo: 458
- España: 457
- Croacia: 455
- Emiratos Árabes Unidos: 453
- Noruega: 452
- Islandia: 450
- Vietnam: 443
- Malta: 439
- Brunéi: 435
- Albania: 433
- Israel: 433
- Ucrania: 431
- Grecia: 424
- Azerbaiyán: 422
- Mongolia: 419
- Rumania: 419
- Serbia: 417
- Georgia: 416
- Catar: 416
- Kazajistán: 414
- Chipre: 412
- Montenegro: 411
- Moldavia: 410
- Mauricio: 407
- Tailandia: 407
- Bulgaria: 405
- Uruguay: 405
- Chile: 403
- Malasia: 397
- Arabia Saudita: 390
- Jordania: 388
- México: 388
- Costa Rica: 387
- Dusambé: 382
- Perú: 382
- Colombia: 381
- Macedonia del Norte: 380
- Brasil: 377
- Líbano: 377
- Armenia: 376
- Filipinas: 371
- Argentina: 367
- Camboya: 366
- Ecuador: 366
- Indonesia: 364
- Kirguistán: 364
- Marruecos: 355
- Autoridad Palestina: 354
- Kosovo: 350
- El Salvador: 346
- República Dominicana: 339
- Región del Kurdistán: 339
- Guatemala: 334
- Paraguay: 334
- Kenia: 326
- Zambia: 314
- Ruanda: 312
Lectura
- Singapur: 535
- China: 527
- Taiwán: 508
- Japón: 503
- Corea del Sur: 501
- Macao: 501
- Irlanda: 500
- Estonia: 499
- Nueva Zelanda: 497
- Reino Unido: 494
- Australia: 491
- Canadá: 490
- Estados Unidos: 490
- Polonia: 482
- Hong Kong: 480
- Finlandia: 474
- Italia: 474
- Turquía: 472
- Suiza: 470
- República Checa: 468
- Austria: 467
- Bélgica: 466
- Suecia: 466
- Alemania: 465
- Lituania: 464
- Portugal: 462
- Dinamarca: 460
- Francia: 456
- Croacia: 453
- Noruega: 453
- Hungría: 452
- España: 451
- Eslovaquia: 448
- Eslovenia: 445
- Luxemburgo: 443
- Países Bajos: 441
- Chile: 436
- Israel: 436
- Emiratos Árabes Unidos: 433
- Letonia: 430
- Brunéi: 426
- Grecia: 423
- Uruguay: 423
- Islandia: 422
- Montenegro: 418
- Catar: 418
- Ucrania: 418
- Costa Rica: 416
- Malta: 415
- Serbia: 415
- Rumania: 413
- Albania: 408
- Brasil: 408
- México: 408
- Mauricio: 405
- Moldavia: 404
- Colombia: 399
- Malasia: 393
- Tailandia: 392
- Vietnam: 392
- Perú: 390
- Argentina: 389
- Bulgaria: 387
- Arabia Saudita: 387
- Ecuador: 385
- Kazajistán: 385
- Georgia: 384
- Chipre: 379
- Azerbaiyán: 374
- Mongolia: 374
- Tayikistán: 368
- Filipinas: 367
- El Salvador: 366
- Indonesia: 365
- Jordania: 363
- Macedonia del Norte: 357
- Paraguay: 352
- Palestina: 350
- Armenia: 348
- Camboya: 347
- República Dominicana: 346
- Kirguistán: 344
- Kosovo: 340
- Guatemala: 337
- Líbano: 331
- Zambia: 325
- Marruecos: 321
- Kenia: 320
- Irak: 312
- Ruanda: 301
Ciencias
- China: 597
- Singapur: 560
- Macao: 541
- Taiwán: 540
- Japón: 538
- Estonia: 527
- Corea del Sur: 526
- Reino Unido: 511
- Canadá: 510
- Australia: 509
- Nueva Zelanda: 509
- Finlandia: 504
- Estados Unidos: 502
- Suiza: 501
- Irlanda: 500
- Austria: 497
- Hong Kong: 496
- Polonia: 495
- Turquía: 494
- Bélgica: 490
- República Checa: 490
- Lituania: 488
- Alemania: 486
- Países Bajos: 485
- Suecia: 485
- Eslovenia: 484
- Francia: 483
- Italia: 483
- Portugal: 482
- Hungría: 480
- Dinamarca: 478
- España: 477
- Croacia: 476
- Eslovaquia: 475
- Luxemburgo: 474
- Noruega: 470
- Letonia: 468
- Emiratos Árabes Unidos: 458
- Vietnam: 457
- Malta: 453
- Ucrania: 448
- Uruguay: 445
- Chile: 442
- Israel: 442
- Islandia: 441
- Brunéi: 439
- Mauricio: 438
- Uzbekistán: 438
- Albania: 435
- Montenegro: 435
- Grecia: 434
- Catar: 434
- Tailandia: 432
- Serbia: 429
- Rumania: 425
- Costa Rica: 424
- Mongolia: 424
- Georgia: 422
- Moldavia: 422
- Bulgaria: 421
- Kazajistán: 420
- Malasia: 419
- Colombia: 414
- México: 414
- Arabia Saudita: 413
- Chipre: 411
- Azerbaiyán: 409
- Brasil: 409
- Jordania: 407
- Perú: 406
- Argentina: 393
- Ecuador: 393
- Indonesia: 389
- El Salvador: 385
- Camboya: 382
- Macedonia del Norte: 378
- Filipinas: 373
- Líbano: 372
- Armenia: 369
- Kirguistán: 363
- República Dominicana: 361
- Palestina: 359
- Marruecos: 358
- Kosovo: 357
- Paraguay: 355
- Irak: 352
- Guatemala: 351
- Zambia: 337
- Kenia: 335
- Tayikistán: 334
- Ruanda: 317