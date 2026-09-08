La evaluación internacional confirma una persistente brecha en el nivel educativo de América Latina. Revisa el desempeño de Perú curso por curso y el balance regional en los exámenes de comprensión lectora, razonamiento matemático y competencias científicas. (Foto: PISA)
La evaluación internacional confirma una persistente brecha en el nivel educativo de América Latina. Revisa el desempeño de Perú curso por curso y el balance regional en los exámenes de comprensión lectora, razonamiento matemático y competencias científicas. (Foto: PISA)

Paolo Valdivia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el informe global del programa , evaluación que mide las competencias escolares de estudiantes de 15 años en más de 80 economías del mundo. En el panorama general, la región latinoamericana continúa mostrando rezagos frente a los promedios globales de la OCDE.

En el contexto sudamericano, Perú registró un desempeño heterogéneo según la materia evaluada, logrando en Ciencias su calificación más alta del ciclo y mostrando mayores desafíos en el área de Matemáticas.

Desempeño en Matemáticas: América Latina y la posición del Perú

La prueba de Matemáticas representó uno de los mayores retos para los países de la región, registrándose bajas en la mayoría de los promedios nacionales. El promedio global de la OCDE en esta área se fijó en 463 puntos.

Perú obtuvo 382 puntos en Matemáticas, manteniéndose en el bloque intermedio de Latinoamérica. Supera en puntaje a países de la región como Colombia, Brasil, Argentina y Ecuador, mientras que queda por detrás de Uruguay, Chile, México y Costa Rica.

  • Uruguay: 405 pts
  • Chile: 403 pts
  • México: 388 pts
  • Costa Rica: 387 pts
  • Perú: 382 pts
  • Colombia: 381 pts
  • Brasil: 377 pts
  • Argentina: 367 pts
  • Ecuador: 366 pts
  • El Salvador: 346 pts
  • República Dominicana: 339 pts
  • Guatemala: 334 pts
  • Paraguay: 334 pts

Desempeño en Lectura: Comprensión y análisis de textos

En la competencia lectora, los puntajes latinoamericanos fluctuaron entre los 337 y los 436 puntos, frente a una media de la OCDE de 461 puntos.

Perú alcanzó los 390 puntos en Lectura, situándose por encima de Argentina y Ecuador, aunque registrado por debajo de delegaciones sudamericanas como Chile, Uruguay, Brasil, México y Colombia.

  • Chile: 436 pts
  • Uruguay: 423 pts
  • Costa Rica: 416 pts
  • Brasil: 408 pts
  • México: 408 pts
  • Colombia: 399 pts
  • Perú: 390 pts
  • Argentina: 389 pts
  • Ecuador: 385 pts
  • El Salvador: 366 pts
  • Paraguay: 352 pts
  • República Dominicana: 346 pts
  • Guatemala: 337 pts

Desempeño en Ciencias: La materia con mayor puntaje para el Perú

El área de Ciencias consolidó las notas más elevadas para la representación peruana dentro de la evaluación. Frente a una media de la OCDE de 482 puntos, varios países de la región mostraron su mejor balance numérico en este rubro.

Perú sumó 406 puntos en Ciencias, logrando superar la barrera de los 400 puntos. En la comparativa regional, se ubica por encima de naciones como Argentina y Ecuador, manteniéndose cerca de los registros de Brasil, México y Colombia.

  • Uruguay: 445 pts
  • Chile: 442 pts
  • Costa Rica: 424 pts
  • Colombia: 414 pts
  • México: 414 pts
  • Brasil: 409 pts
  • Perú: 406 pts
  • Argentina: 393 pts
  • Ecuador: 393 pts
  • El Salvador: 385 pts
  • República Dominicana: 361 pts
  • Paraguay: 355 pts
  • Guatemala: 351 pts

Resultados y ranking mundial

Matemáticas

  1. China: 612
  2. Singapur: 563
  3. Macao: 549
  4. Taiwán: 546
  5. Japón: 525
  6. Hong Kong: 522
  7. Corea del Sur: 522
  8. Estonia: 508
  9. Suiza: 499
  10. Reino Unido: 488
  11. Canadá: 485
  12. Polonia: 484
  13. Países Bajos: 483
  14. Bélgica: 480
  15. Irlanda: 480
  16. Nueva Zelanda: 480
  17. Australia: 478
  18. Austria: 477
  19. República Checa: 477
  20. Dinamarca: 471
  21. Lituania: 470
  22. Finlandia: 469
  23. Eslovaquia: 469
  24. Italia: 468
  25. Alemania: 464
  26. Suecia: 464
  27. Estados Unidos: 463
  28. Turquía: 462
  29. Letonia: 460
  30. Portugal: 460
  31. Eslovenia: 460
  32. Hungría: 459
  33. Francia: 458
  34. Luxemburgo: 458
  35. España: 457
  36. Croacia: 455
  37. Emiratos Árabes Unidos: 453
  38. Noruega: 452
  39. Islandia: 450
  40. Vietnam: 443
  41. Malta: 439
  42. Brunéi: 435
  43. Albania: 433
  44. Israel: 433
  45. Ucrania: 431
  46. Grecia: 424
  47. Azerbaiyán: 422
  48. Mongolia: 419
  49. Rumania: 419
  50. Serbia: 417
  51. Georgia: 416
  52. Catar: 416
  53. Kazajistán: 414
  54. Chipre: 412
  55. Montenegro: 411
  56. Moldavia: 410
  57. Mauricio: 407
  58. Tailandia: 407
  59. Bulgaria: 405
  60. Uruguay: 405
  61. Chile: 403
  62. Malasia: 397
  63. Arabia Saudita: 390
  64. Jordania: 388
  65. México: 388
  66. Costa Rica: 387
  67. Dusambé: 382
  68. Perú: 382
  69. Colombia: 381
  70. Macedonia del Norte: 380
  71. Brasil: 377
  72. Líbano: 377
  73. Armenia: 376
  74. Filipinas: 371
  75. Argentina: 367
  76. Camboya: 366
  77. Ecuador: 366
  78. Indonesia: 364
  79. Kirguistán: 364
  80. Marruecos: 355
  81. Autoridad Palestina: 354
  82. Kosovo: 350
  83. El Salvador: 346
  84. República Dominicana: 339
  85. Región del Kurdistán: 339
  86. Guatemala: 334
  87. Paraguay: 334
  88. Kenia: 326
  89. Zambia: 314
  90. Ruanda: 312

Lectura

  1. Singapur: 535
  2. China: 527
  3. Taiwán: 508
  4. Japón: 503
  5. Corea del Sur: 501
  6. Macao: 501
  7. Irlanda: 500
  8. Estonia: 499
  9. Nueva Zelanda: 497
  10. Reino Unido: 494
  11. Australia: 491
  12. Canadá: 490
  13. Estados Unidos: 490
  14. Polonia: 482
  15. Hong Kong: 480
  16. Finlandia: 474
  17. Italia: 474
  18. Turquía: 472
  19. Suiza: 470
  20. República Checa: 468
  21. Austria: 467
  22. Bélgica: 466
  23. Suecia: 466
  24. Alemania: 465
  25. Lituania: 464
  26. Portugal: 462
  27. Dinamarca: 460
  28. Francia: 456
  29. Croacia: 453
  30. Noruega: 453
  31. Hungría: 452
  32. España: 451
  33. Eslovaquia: 448
  34. Eslovenia: 445
  35. Luxemburgo: 443
  36. Países Bajos: 441
  37. Chile: 436
  38. Israel: 436
  39. Emiratos Árabes Unidos: 433
  40. Letonia: 430
  41. Brunéi: 426
  42. Grecia: 423
  43. Uruguay: 423
  44. Islandia: 422
  45. Montenegro: 418
  46. Catar: 418
  47. Ucrania: 418
  48. Costa Rica: 416
  49. Malta: 415
  50. Serbia: 415
  51. Rumania: 413
  52. Albania: 408
  53. Brasil: 408
  54. México: 408
  55. Mauricio: 405
  56. Moldavia: 404
  57. Colombia: 399
  58. Malasia: 393
  59. Tailandia: 392
  60. Vietnam: 392
  61. Perú: 390
  62. Argentina: 389
  63. Bulgaria: 387
  64. Arabia Saudita: 387
  65. Ecuador: 385
  66. Kazajistán: 385
  67. Georgia: 384
  68. Chipre: 379
  69. Azerbaiyán: 374
  70. Mongolia: 374
  71. Tayikistán: 368
  72. Filipinas: 367
  73. El Salvador: 366
  74. Indonesia: 365
  75. Jordania: 363
  76. Macedonia del Norte: 357
  77. Paraguay: 352
  78. Palestina: 350
  79. Armenia: 348
  80. Camboya: 347
  81. República Dominicana: 346
  82. Kirguistán: 344
  83. Kosovo: 340
  84. Guatemala: 337
  85. Líbano: 331
  86. Zambia: 325
  87. Marruecos: 321
  88. Kenia: 320
  89. Irak: 312
  90. Ruanda: 301

Ciencias

  1. China: 597
  2. Singapur: 560
  3. Macao: 541
  4. Taiwán: 540
  5. Japón: 538
  6. Estonia: 527
  7. Corea del Sur: 526
  8. Reino Unido: 511
  9. Canadá: 510
  10. Australia: 509
  11. Nueva Zelanda: 509
  12. Finlandia: 504
  13. Estados Unidos: 502
  14. Suiza: 501
  15. Irlanda: 500
  16. Austria: 497
  17. Hong Kong: 496
  18. Polonia: 495
  19. Turquía: 494
  20. Bélgica: 490
  21. República Checa: 490
  22. Lituania: 488
  23. Alemania: 486
  24. Países Bajos: 485
  25. Suecia: 485
  26. Eslovenia: 484
  27. Francia: 483
  28. Italia: 483
  29. Portugal: 482
  30. Hungría: 480
  31. Dinamarca: 478
  32. España: 477
  33. Croacia: 476
  34. Eslovaquia: 475
  35. Luxemburgo: 474
  36. Noruega: 470
  37. Letonia: 468
  38. Emiratos Árabes Unidos: 458
  39. Vietnam: 457
  40. Malta: 453
  41. Ucrania: 448
  42. Uruguay: 445
  43. Chile: 442
  44. Israel: 442
  45. Islandia: 441
  46. Brunéi: 439
  47. Mauricio: 438
  48. Uzbekistán: 438
  49. Albania: 435
  50. Montenegro: 435
  51. Grecia: 434
  52. Catar: 434
  53. Tailandia: 432
  54. Serbia: 429
  55. Rumania: 425
  56. Costa Rica: 424
  57. Mongolia: 424
  58. Georgia: 422
  59. Moldavia: 422
  60. Bulgaria: 421
  61. Kazajistán: 420
  62. Malasia: 419
  63. Colombia: 414
  64. México: 414
  65. Arabia Saudita: 413
  66. Chipre: 411
  67. Azerbaiyán: 409
  68. Brasil: 409
  69. Jordania: 407
  70. Perú: 406
  71. Argentina: 393
  72. Ecuador: 393
  73. Indonesia: 389
  74. El Salvador: 385
  75. Camboya: 382
  76. Macedonia del Norte: 378
  77. Filipinas: 373
  78. Líbano: 372
  79. Armenia: 369
  80. Kirguistán: 363
  81. República Dominicana: 361
  82. Palestina: 359
  83. Marruecos: 358
  84. Kosovo: 357
  85. Paraguay: 355
  86. Irak: 352
  87. Guatemala: 351
  88. Zambia: 337
  89. Kenia: 335
  90. Tayikistán: 334
  91. Ruanda: 317 
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