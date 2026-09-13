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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los analistas de la prueba PISA (Programme for International Student Asssessment o ‘programa para la evaluación internacional de los estudiantes) han encontrado lo que llaman la ‘paradoja peruana’. La explico. El quinceañero local muestra más curiosidad y disposición para aprender que en el promedio de países de la OCDE. Dicho en cifras: el 82% de estudiantes peruanos se declara curioso sobre muchas cosas, mientras el promedio de la OCDE es de 73%. El 74% dice que se esfuerza más cuando la tarea se pone difícil, mientras la OCDE arroja un 60%. El 14% dice que el colegio es una pérdida de tiempo; el promedio ODCE es de 20%.

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