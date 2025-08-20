Más de 9000 estudiantes peruanos de 15 años participan desde el pasado 18 de agosto en la evaluación internacional PISA 2025 , la prueba educativa más importante del mundo realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que intervienen más de 90 países.

En el Perú, la aplicación de esta evaluación se inició en 20 regiones de forma paralela y continua hasta el 30 de setiembre en 260 colegios públicos y privados, completando las 25 regiones; donde durante tres días los estudiantes rinden entre una y dos evaluaciones en computadoras facilitadas por el Ministerio de Educación (Minedu).

En esta edición, PISA medirá las competencias de Lectura, Matemática y Ciencia, e incluirá, por primera vez, pruebas de Aprendizaje en el Mundo Digital e Inglés, que evalúan el uso de herramientas tecnológicas, la autorregulación del aprendizaje y la comprensión y expresión en un idioma clave para la inserción global.

Estos avances se complementan con la transformación digital que impulsan las autoridades y que actualmente benefician a más de 4.6 millones de estudiantes con acceso a internet en sus escuelas, cifra que este año se amplió en 1628 instituciones adicionales respecto al 2024.

A ello se suma la capacitación de 150 000 docentes en competencias digitales y de 65 000, en inteligencia artificial, lo que asegura que la tecnología sea una verdadera aliada del aprendizaje.

De manera complementaria, el Minedu desarrolla programas innovadores como la Hackathon en Tecnologías Digitales, la Fábrica de Programadores, Niñas Talento Digital y el Aula Móvil, que recorre regiones con aliados estratégicos para fortalecer el talento digital de los jóvenes.

Los resultados de PISA 2025 permitirán comparar el avance peruano con la edición 2022, en la que nuestro país mostró el mayor crecimiento sostenido de América Latina entre 2009 y 2022, con un incremento promedio de +9.6 puntos en Lectura, +6.5 en Matemática y +11.7 en Ciencia.

Este 2025, el país también participará en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de la Unesco, con más de 11 000 escolares de primaria. En este marco, el Perú será sede de la 61.ª Reunión de Coordinadores Nacionales del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), en la que se discutirán aspectos técnicos y se mostrarán los logros obtenidos en evaluaciones anteriores.