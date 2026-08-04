Actualmente, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. En ese contexto, miles de estudiantes recibieron una noticia favorable, ya que los preseleccionados de la convocatoria 2026 podrán postular en el cuarto momento del concurso gracias a la aprobación de la Ley n.° 32732. Así, Pronabec informó que se han habilitado cerca de 2 000 vacantes para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CÓMO POSTULAR A UNA DE LAS 2 000 BECAS DEL PRONABEC?

A través de la la Resolución Jefatural nº 2254-2026-MINEDU/VMGI-PRONABEC-DIBEC, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo informó que los preseleccionados de Beca 18-2026 pueden postular al cuarto momento y así acceder a una de las 2 000 vacantes que les permita estudiar una de las carreras profesionales con todos los gastos asumidos por el Estado. Este aumento en el número de plazas responde a la aprobación de la Ley n.° 32732, que autorizó la asignación de recursos adicionales para financiar una mayor cantidad de becas.

De acuerdo con Pronabec, el proceso de postulación comenzó el 31 de julio y se extenderá hasta las 11:59 p. m. del domingo 9 de agosto (LINK), lo cual representa una valiosa oportunidad para que jóvenes talentosos accedan a la educación superior y contribuye a la formación de más profesionales para el desarrollo del país. Es importante recordar que, solo pueden participar los postulantes preseleccionados con los mejores puntajes, que hayan culminado la secundaria, cuenten con una admisión vigente a una institución elegible para el 2026-I o 2026-II y cumplan los demás requisitos, conforme comparte Andina.

¿QUÉ PAÍS TIENE EL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO EN AMÉRICA LATINA?

A través de un informe, compartido por El Cronista, el Índice de Resultados Escolares (IRE) informó su más reciente listado de los países que cuentan con un mayor sistema educativo en América Latina, que, por ahora, es encabezado por Chile. Este estudio se basa en información proveniente de encuestas de hogares y de las pruebas PISA para medir no solo la asistencia escolar, sino también el rendimiento en Lengua y Matemática.

Según el IRE, solo 38 de cada 100 estudiantes de 15 años que reúnen estos criterios logran culminar su escolaridad a tiempo y con un nivel satisfactorio de aprendizaje en el país sureño. Inclusive, el acceso a la educación abarca el 95 % de los jóvenes chilenos, lo que evidencia la solidez de su sistema educativo y la continuidad de sus políticas públicas en todos estos años. A continuación, este es el ranking con las naciones que tienen mejor sistema educativo: