Por Redacción EC

Actualmente, uno de los programas más importantes en el Perú es Beca 18, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, que se ha consolidado como una de las iniciativas más llamativas para muchos jóvenes de bajos recursos y alta vulnerabilidad a nivel nacional. En ese contexto, miles de estudiantes recibieron una noticia favorable, ya que los preseleccionados de la convocatoria 2026 podrán postular en el cuarto momento del concurso gracias a la aprobación de la Ley n.° 32732. Así, Pronabec informó que se han habilitado cerca de 2 000 vacantes para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos por el Estado peruano. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.