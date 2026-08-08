Pronabec abrió un cuarto momento de Beca 18-2026 que ofrece 2000 becas adicionales a los preseleccinados. Foto: Pronabec. Composición: El Comercio
Pronabec abrió un cuarto momento de Beca 18-2026 que ofrece 2000 becas adicionales a los preseleccinados. Foto: Pronabec. Composición: El Comercio
Por Redacción EC

Este domingo 9 de agosto, a las 11:59 p. m., culmina el plazo para postular al cuarto momento de Beca 18, convocatoria 2026, proceso que ofrece 2000 becas de estudios superiores a los preseleccionados del concurso, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

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