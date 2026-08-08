El programa del Ministerio de Educación precisó que las becas son integrales y cubren costos académicos y no académicos, como matrícula y pensión de estudios, así como alimentación, alojamiento, movilidad local, curso de inglés,entre otros.
Esta nueva etapa convocatoria está dirigida a los postulantes preseleccionados que no obtuvieron una beca en los tres momentos anteriores, en los que se entregaron 5184 becas.
Además, deberán tener una admisión vigente para iniciar estudios en el 2026-I o 2026-II en una universidad, instituto o escuela pública o privada elegible por el concurso y acreditar los requisitos establecidos en cada una de las modalidades por la que se postula.
Agregó que la selección de los nuevos becarios se realizará en estricto orden de mérito, priorizando el alto rendimiento académico y la elección de carreras con mayor demanda ocupacional a nivel nacional y regional.
Más de 7000 becas
Con la incorporación de estas 2.000 nuevas vacantes, el Pronabec entregará un total de 7184 becas en la convocatoria Beca 18-2026.
Pronabec señaló que la ampliación se concretó tras la habilitación de recursos provenientes del crédito suplementario aprobado por el Congreso para el presupuesto público de este año.