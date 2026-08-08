Este domingo 9 de agosto, a las 11:59 p. m., culmina el plazo para postular al cuarto momento de Beca 18, convocatoria 2026, proceso que ofrece 2000 becas de estudios superiores a los preseleccionados del concurso, informó el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec).

El programa del Ministerio de Educación precisó que las becas son integrales y cubren costos académicos y no académicos, como matrícula y pensión de estudios, así como alimentación, alojamiento, movilidad local, curso de inglés,entre otros.

La postulación es virtual y gratuita a través del módulo habilitado en la página oficial de Beca 18: www.pronabec.gob.pe/beca-18/

Pronabec priorizará el financiamiento de carreras con mayores niveles de empleabilidad y alineadas a las necesidades del desarrollo nacional. Foto: Pronabec.

Requisitos y selección

Esta nueva etapa convocatoria está dirigida a los postulantes preseleccionados que no obtuvieron una beca en los tres momentos anteriores, en los que se entregaron 5184 becas.

Además, deberán tener una admisión vigente para iniciar estudios en el 2026-I o 2026-II en una universidad, instituto o escuela pública o privada elegible por el concurso y acreditar los requisitos establecidos en cada una de las modalidades por la que se postula.

La directora de Gestión de Becas del Pronabec, Raquel Gutiérrez, explicó la ampliación de 2000 becas fue posible tras la habilitación de los recursos provenientes del crédito suplementario. Foto: Pronabec.

La directora de Gestión de Becas del Pronabec, Raquel Gutiérrez, sostuvo que este cuarto momento mantiene las mismas reglas de los momentos anteriores, por lo que las instituciones de educación superior elegibles para seguir estudios son las mismas que están publicadas en su página web.

Agregó que la selección de los nuevos becarios se realizará en estricto orden de mérito, priorizando el alto rendimiento académico y la elección de carreras con mayor demanda ocupacional a nivel nacional y regional.

Más de 7000 becas

Con la incorporación de estas 2.000 nuevas vacantes, el Pronabec entregará un total de 7184 becas en la convocatoria Beca 18-2026.

Pronabec señaló que la ampliación se concretó tras la habilitación de recursos provenientes del crédito suplementario aprobado por el Congreso para el presupuesto público de este año.