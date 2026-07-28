La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a estudios técnicos y universitarios en todo el país.

El anuncio fue realizado durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, en el que destacó que la educación será uno de los pilares de su gestión para generar igualdad de oportunidades y promover el desarrollo de la juventud peruana.

¡Últimos días! Así puedes postular a Beca Perú antes de que cierre la convocatoria | Foto: Andina

Beca 18 llegará a más estudiantes

Durante su intervención ante el Congreso, la mandataria reiteró que la ampliación de Beca 18 permitirá que más jóvenes continúen su formación profesional y accedan a mejores oportunidades laborales.

Fujimori sostuvo que la educación pública debe recuperar su papel como una verdadera herramienta de igualdad y movilidad social, especialmente para los estudiantes con talento que enfrentan limitaciones económicas.

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Keiko Fujimori dirigió un mensaje a los jóvenes

En su discurso, la presidenta también dedicó unas palabras a la juventud peruana, alentándola a mantener la perseverancia frente a las dificultades.

“Quiero dirigirme a los jóvenes para decirles, desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida, que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos y que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque siempre podemos volver a levantarnos para volver a comenzar”, señaló Fujimori.

Keiko Fujimori, con su banda presidencial, saluda a los asistentes al Congreso de la República. (Foto: El Comercio)

La jefa de Estado afirmó que ampliar Beca 18 forma parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación superior y reducir las brechas sociales.

Asimismo, aseguró que su propósito es que ningún joven vea limitadas sus oportunidades de estudiar por la situación económica de su familia o por el lugar donde nació.

Con esta medida, el Gobierno busca incrementar el número de beneficiarios del programa y ampliar las posibilidades de acceso a carreras técnicas y universitarias en todo el país.

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