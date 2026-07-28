eiko Fujimori pronuncia un discurso tras jurar el cargo de Presidenta de Perú en Lima, Perú, el 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GUADALUPE PARDO / POOL
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a estudios técnicos y universitarios en todo el país.

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