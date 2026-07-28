La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a estudios técnicos y universitarios en todo el país.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno ampliará el programa Beca 18, con el objetivo de que un mayor número de jóvenes pueda acceder a estudios técnicos y universitarios en todo el país.
El anuncio fue realizado durante su primer Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, en el que destacó que la educación será uno de los pilares de su gestión para generar igualdad de oportunidades y promover el desarrollo de la juventud peruana.
Beca 18 llegará a más estudiantes
Durante su intervención ante el Congreso, la mandataria reiteró que la ampliación de Beca 18 permitirá que más jóvenes continúen su formación profesional y accedan a mejores oportunidades laborales.
Fujimori sostuvo que la educación pública debe recuperar su papel como una verdadera herramienta de igualdad y movilidad social, especialmente para los estudiantes con talento que enfrentan limitaciones económicas.
PUEDES VER: Keiko Fujimori: así fue el antes y después de su mensaje a la Nación | FOTOS
Keiko Fujimori dirigió un mensaje a los jóvenes
En su discurso, la presidenta también dedicó unas palabras a la juventud peruana, alentándola a mantener la perseverancia frente a las dificultades.
“Quiero dirigirme a los jóvenes para decirles, desde aquí, desde este lugar y desde este momento de mi vida, que somos más fuertes de lo que pensamos, que podemos más de lo que creemos y que la resiliencia y la perseverancia la construimos día a día, porque siempre podemos volver a levantarnos para volver a comenzar”, señaló Fujimori.
La jefa de Estado afirmó que ampliar Beca 18 forma parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación superior y reducir las brechas sociales.
Asimismo, aseguró que su propósito es que ningún joven vea limitadas sus oportunidades de estudiar por la situación económica de su familia o por el lugar donde nació.
Con esta medida, el Gobierno busca incrementar el número de beneficiarios del programa y ampliar las posibilidades de acceso a carreras técnicas y universitarias en todo el país.
VIDEO RECOMENDADO
- Keiko Fujimori: “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 a S/ 700 bimestrales”
- Mensaje a la Nación: Keiko Fujimori anuncia reactivar Promype, ampliar el crédito de Cofide y fortalecer las mypes
- Keiko Fujimori anuncia que culminará Línea 2 del Metro de Lima y nueva Carretera Central, e impulsará ese sistema en tres ciudades
- Keiko Fujimori dio su primer mensaje a la Nación: el análisis y todo lo que dejó el discurso de 28 de julio