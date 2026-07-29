El trabajo de inteligencia militar previo, reveló que el mando abatido realizaba trabajos de producción y abastecimiento de armas para la organización senderista. Foto: captura canal N/composición GEC
El trabajo de inteligencia militar previo, reveló que el mando abatido realizaba trabajos de producción y abastecimiento de armas para la organización senderista. Foto: captura canal N/composición GEC
Por Redacción EC

El Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) confirmó la muerte de Jhonny Curo Rojas, alias “Richard”, un presunto mando de la organización terrorista Sendero Luminoso, durante un enfrentamiento armado registrado la mañana de este miércoles 29 de julio en la provincia de Satipo, región Junín.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: