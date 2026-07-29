El Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) confirmó la muerte de Jhonny Curo Rojas, alias “Richard” , un presunto mando de la organización terrorista Sendero Luminoso, durante un enfrentamiento armado registrado la mañana de este miércoles 29 de julio en la provincia de Satipo, región Junín.

De acuerdo a la información del Comando Conjunto, el enfrentamiento se produjo a las 09:30 horas en el Sector Hamaca del centro poblado Alto Mantaro, distrito de Vizcatán del Ene, mientras se ejecutaba la operación contraterrorista “Quiñones”, iniciada el pasado 23 de julio.

El trabajo de inteligencia militar previo, reveló que el mando abatido realizaba trabajos de producción y abastecimiento de armas para la organización senderista.

A su vez, el Comando Conjunto comunicó que un suboficial de tercera fue herido y trasladado al Hospital Militar Central en Lima. En tanto, un helicóptero Mi-171 recibió 18 impactos de bala durante la fase de extracción de las patrullas; sin embargo, la nave retornó a su base con la tripulación a salvo.

Como resultado del operativo, el Comando Especial Vraem incautó un fusil Galil, cinco cacerinas abastecidas, tres detonadores para explosivos, un equipo de comunicación, armamento blanco, indumentaria táctica, medicamentos y hojas de coca.

Operación contra la minería ilegal en Madre de Dios

En una acción conjunta helitransportada y terrestre durante un operativo paralelo realizado el 28 de julio, el Comando Operacional del Sur, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) lograron la destrucción de logística empleada por la minería ilegal en los sectores de Nueva Arequipa, Valle Dorado, Isla Córdova y Azul, en la región Madre de Dios.

Esta acción logró una afectación económica valorizada en S/ 26 770 912. Entre los elementos destruidos in situ figuran 49 balsas, 15 campamentos, 61 motores, 20 pozas, 30 chutes, 45 tolvas, 2936 cilindros metálicos vacíos y 12 vehículos.

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