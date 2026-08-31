Temblor de magnitud 4,1 remeció Huasicancha. (Foto: IGP)
Temblor de magnitud 4,1 remeció Huasicancha. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, lunes 31 de agosto. La magnitud fue de 4.1 y tuvo una profundidad de 8 kilómetros y 12 kilómetros al noroeste de Huasicancha, Huancayo - Junín.

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