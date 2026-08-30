El Niño Costero extraordinario elevaría el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en la costa norte. (Foto: Andina)
El Niño Costero extraordinario elevaría el riesgo de lluvias intensas e inundaciones en la costa norte. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Fenómeno El Niño Costero vuelve a poner en agenda la preparación de las industrias del norte del país. La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de alerta y señala que el evento podría continuar durante los próximos meses. Ante este escenario, las empresas agroindustriales, pesqueras, azucareras y de alimentos necesitan reforzar sus planes de contingencia, revisar sus activos y anticipar posibles fallas.