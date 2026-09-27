En Perú, diversos distritos de Lima y otras regiones experimentan altas temperaturas con presencia de humedad, lloviznas y fuertes vientos vinculados al Fenómeno El Niño. Así, en medio del impacto de este evento climático, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) alertó que más de 20 millones de peruanos se encuentran en grave riesgo ante posibles desastres que podrían arrasar con viviendas y otras infraestructuras. En ese sentido, tras el inicio de octubre 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó sobre las características climáticas que tendrá este mes, cuyas condiciones podrían asemejarse a las del verano. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ DIJO EL SENAMHI SOBRE LAS TEMPERATURAS EN OCTUBRE 2026?

En medio de la llegada del Fenómeno El Niño, prevista para las próximas semanas, el clima en algunas zonas viene presentando altas temperaturas poco habituales durante el inicio de la primavera. Así, en entrevista para Andina Noticias, el subdirector de Vigilancia Climática del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el ingeniero Yury Escajadillo, pronosticó que durante octubre de 2026 el clima continuará presentando valores similares a los del verano, con temperaturas de entre 27 °C y 29 °C en algunos distritos de Lima e intensificándose en diciembre.

@tvperu.noticias ☀️🌡️ El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronosticó que esta primavera será más calurosa de lo normal, con temperaturas de hasta 32 grados. 🌧️ Además, no descartan lluvias en la zona costera del país. #Senamhi #Primavera #Clima #TVPerúNoticias ♬ sonido original - TVPerú Noticias

Asimismo, el especialista del Senamhi advirtió que se esperan que las temperaturas se intensifiquen entre el mediodía y las 3 de la tarde, por lo que recomendó adoptar medidas de protección frente a los rayos UV. Eso no es todo, señaló que octubre registrará algunas lloviznas en la capital, aunque estará marcado por temperaturas cálidas. “No estamos viviendo temperaturas propias de una estación de primavera, sino de verano. Hará calor en octubre, más aún si tenemos días despejados desde muy temprano. Si el mar está caliente por el Niño Costero, nosotros también sentimos temperaturas cálidas”, indicó Escajadillo.

SENAMHI ALERTA SOBRE POSIBLES RIESGOS DE INUNDACIONES Y HUAICOS EN LA COSTA NORTE POR EL FENÓMENO EL NIÑO

El pasado 23 de septiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que Tumbes registró 38,4 milímetros de precipitaciones que triplicaron el caudal del río Tumbes en pocas horas, una situación que, según expertos, podría intensificarse conforme avance la primavera en el país. Así, en una entrevista para Latina, la especialista del Senamhi, Raquel Loayza, explicó que el calentamiento del mar incrementa la humedad atmosférica y favorece la ocurrencia de lluvias más intensas en algunas zonas del país durante esta época del año y no precisamente está relacionada con el desarrollo del Fenómeno El Niño.

Sin embargo, Loayza dejó en claro que las lluvias podrían intensificarse en las próximas semanas, principalmente en noviembre, por lo que hizo un llamado preventivo no solo a las regiones costeras, sino también a zonas de la región central, como Lima e Ica, ante estos eventos climáticos. De hecho, la acumulación de lluvias puede provocar la saturación de los suelos, generar deslizamientos e incrementar el caudal de los ríos, lo que eleva el riesgo de inundaciones y huaicos, conforme comparte Infobae. “Estas lluvias van a ser de periodos cortos, pero extremos, a partir de ya de noviembre”, alertó la ingeniera.