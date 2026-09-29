El Ministerio Público informará en las próximas horas la condición legal de los tres imputados . Foto: América Noticias
El Ministerio Público informará en las próximas horas la condición legal de los tres imputados . Foto: América Noticias
Por Redacción EC

En Cusco, un hombre de 27 años falleció tras ser acuchillado detrás un mitin político del partido político Prin en el distrito de San Jerónimo, a pocos días de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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