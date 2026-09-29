En Cusco, un hombre de 27 años falleció tras ser acuchillado detrás un mitin político del partido político Prin en el distrito de San Jerónimo, a pocos días de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), la víctima fue rodeada por varios sujetos al finalizar la actividad tras sufrir varias heridas en diversas partes del cuerpo.

A pesar de que fue auxiliado por el público del evento, murió a causa de la gravedad de sus lesiones. Agentes del Ministerio Público acudieron a la escena del crimen para realizar las diligencias de ley correspondientes y ordenar el levantamiento del cadáver hacia la Sede Central del Instituto de Medicina Legal del Cusco.

PNP detiene a tres personas involucradas

Según la agencia Andina, el general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, precisó que el crimen se registró la madrugada del último. La víctima responde al nombre de Emerson León Huamán.

Además, el alto mando indicó que los involucrados son Jhon Elmer Guzmán Carrión (27), Waldir Ninan Huallpayunca (24) y Joel Bryan Quispecusi Mendoza (27), quienes habrían quedado registrados en video que grabaron transeúntes.

Velásquez Hurtado explicó que el detonante del crimen fue que León Huamán tuvo una rencilla con Guzmán Carrión, en el interior del penal de Quencoro en el 2025.