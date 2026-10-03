Por Redacción EC

Un incendio forestal que se viene registrando en el centro poblado de Yanahuara, en Cusco, cobró la vida de un adulto mayor y dejó dos heridos. La emergencia comenzó el 2 de octubre en la provincia de Urubamba y viene destruyendo extensas hectáreas de vegetación seca en el Valle Sagrado de los Incas.

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