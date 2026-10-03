Un incendio forestal que se viene registrando en el centro poblado de Yanahuara, en Cusco, cobró la vida de un adulto mayor y dejó dos heridos. La emergencia comenzó el 2 de octubre en la provincia de Urubamba y viene destruyendo extensas hectáreas de vegetación seca en el Valle Sagrado de los Incas.

El jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco, Miguel Osco, confirmó las cifras trágicas durante una entrevista concedida a RPP. El funcionario explicó que los dos sobrevivientes sufrieron quemaduras de segundo grado y permanecen internados en el Hospital Regional.

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Las brigadas terrestres no lograron identificar de manera inmediata a la víctima mortal debido a la extrema gravedad de las quemaduras. Mientras tanto, el personal médico del nosocomio cusqueño reportó que los ciudadanos heridos reciben atención especializada y evolucionan de forma estable.

Incendio forestal en Yanahuara, en Urubamba, Cusco. (Foto: Facebook La Última)

Incendio forestal en Yanahuara, en Urubamba, Cusco. (Foto: Facebook La Última)

Las condiciones meteorológicas adversas en esta zona cusqueña dificultaron las labores de contención de las llamas. La radiación solar intensa, los fuertes vientos y la escasez de efectivos policiales complicaron el trabajo de los bomberos voluntarios.

Ante el avance incontrolable del fuego, las autoridades regionales solicitan el envío urgente de helicópteros a las Fuerzas Armadas. El alto mando militar gestionó la logística necesaria para concretar las operaciones de descarga de agua desde el aire.

El humo denso amenazó la seguridad de diversos complejos hoteleros y viviendas rurales distribuidas en la franja turística. Los equipos de rescate evacuaron de forma preventiva a pobladores y visitantes hacia zonas alejadas del peligro.

Incendios forestales en otras regiones mientras sigue el fuego en Yanahuara

En Ayacucho, un incendio de grandes proporciones causó severos daños en el distrito de Vilcanchos, provincia de Víctor Fajardo. El fuego, según el despacho de RPP, causó la muerte de 15 reses, destruyó kilómetros de tuberías de riego y arrasó con valiosos cultivos comunales.

Por su parte, la región Áncash enfrentó una emergencia similar en el centro poblado de Mayas, ubicado en la provincia de Huari. Las llamas arruinaron plantaciones de eucalipto, consumieron colmenas apícolas y amenazaron con ingresar al Parque Nacional Huascarán, también según RPP.