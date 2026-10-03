La circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue suspendida este 2 de octubre después de un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail. Foto: MTC
La circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue suspendida este 2 de octubre después de un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail. Foto: MTC
Por Redacción EC

La empresa Inca Rail reanudó sus operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu tras la suspensión del servicio por un accidente de tránsito el viernes 2 de octubre en Cusco. La compañía confirmó el restablecimiento de los viajes de pasajeros luego de la autorización que otorgó el concesionario de la vía.

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