La empresa Inca Rail reanudó sus operaciones ferroviarias en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu tras la suspensión del servicio por un accidente de tránsito el viernes 2 de octubre en Cusco. La compañía confirmó el restablecimiento de los viajes de pasajeros luego de la autorización que otorgó el concesionario de la vía.

El comunicado oficial de la entidad descartó la existencia de personas heridas entre los clientes y los colaboradores de la firma. Los directivos de la empresa reiteraron la prioridad que posee la protección integral de los usuarios durante sus traslados.

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Las salidas de los trenes mantendrán retrasos temporales a causa de la paralización de la red que ocurrió durante la tarde. Los equipos de campo atienden las solicitudes de los viajeros sobre la reprogramación de sus boletos en los módulos autorizados.

Inca Rail habilitó líneas telefónicas centrales y servicios de mensajería instantánea para la orientación de los pasajeros afectados. Las oficinas presenciales de Cusco y Ollantaytambo brindan asistencia técnica a los turistas nacionales y extranjeros.

El concesionario Ferrocarril Transandino autorizó el tránsito libre de las unidades a las 17:40 horas del viernes 2 de octubre. Las autoridades locales finalizaron las inspecciones técnicas en la infraestructura férrea antes de permitir el reinicio de las actividades.

La entidad administradora mantuvo una comunicación constante con los operadores privados para organizar el restablecimiento de las frecuencias habituales. Este corredor ferroviario conecta puntos clave de alto flujo poblacional y turístico en la provincia cusqueña de Urubamba.

Accidente de trenes en la ruta Ollantaytambo - Machu Picchu

El choque de las unidades ferroviarias ocurrió a las 13:25 horas del viernes 2 de octubre en el sector de Pampacahua. Un autovagón de Inca Rail impactó contra una unidad de la empresa PeruRail en ese tramo de la red vial.

El concesionario de la vía suspendió la circulación temporalmente para iniciar la recolección de datos técnicos sobre la colisión. Las investigaciones de los peritos oficiales determinarán las causas exactas de este percance que interrumpió el paso hacia la ciudadela inca.