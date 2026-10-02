La circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue suspendida este 2 de octubre después de un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail. Foto: MTC
La circulación de trenes entre Ollantaytambo y Machu Picchu fue suspendida este 2 de octubre después de un incidente entre unidades de Inca Rail y PeruRail. Foto: MTC
Por Redacción EC

La circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu, en Cusco, fue suspendida este viernes 2 de octubre luego de un incidente registrado entre una unidad de Inca Rail y otra de PeruRail, a la altura del sector de Pampacahua.

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