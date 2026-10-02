La circulación de trenes en el tramo Ollantaytambo-Machu Picchu, en Cusco, fue suspendida este viernes 2 de octubre luego de un incidente registrado entre una unidad de Inca Rail y otra de PeruRail, a la altura del sector de Pampacahua.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 13:25 horas y obligó a Ferrocarril Transandino S.A. (FTSA), concesionario de la vía férrea, a disponer la paralización temporal del tránsito ferroviario mientras se realizan las diligencias correspondientes y se evalúa el estado de la vía.

Hasta el momento, las empresas involucradas y el concesionario han informado que no se registraron personas heridas ni terceros afectados como consecuencia del incidente. Además, no han informado oficialmente las causas del accidente ni han utilizado en sus comunicados el término “choque” o “colisión”.

Comunicado del concesionario de la vía férrea.

Empresas anuncian retrasos y reprogramaciones

PeruRail confirmó que uno de sus trenes estuvo involucrado en el incidente con una unidad de Inca Rail. La empresa señaló que la suspensión de la circulación generará retrasos en algunos de sus servicios programados, mientras se realizan las acciones necesarias para restablecer el tránsito ferroviario.

La compañía indicó que comunicará las reprogramaciones a los pasajeros y puso a disposición su call center (01) 625 4848 y sus ejecutivos de ventas para brindar información y asistencia a los usuarios afectados.

Por su parte, Inca Rail comunicó que el concesionario suspendió de manera inmediata las operaciones en la ruta entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo “hasta nuevo aviso”.

Investigan lo ocurrido en Pampacahua

Ferrocarril Transandino viene recopilando información técnica en el lugar y coordinando con las empresas operadoras y las autoridades competentes para determinar las circunstancias del incidente.

Por ahora, los comunicados oficiales no precisan cómo se produjo el contacto entre ambas unidades ni la magnitud de los daños materiales, por lo que las causas permanecen en investigación.

Paralización de servicio ferroviario afecta a la población local de Machu Picchu Pueblo y a turistas. Foto: Mi hermoso Valle Sagrado

La suspensión se mantendrá hasta que concluyan las diligencias y se determine que existen las condiciones necesarias para autorizar nuevamente la circulación de trenes por este tramo.

El sector de Pampacahua forma parte de la vía ferroviaria que conecta Ollantaytambo con la ciudadela de Machu Picchu y el distrito del mismo nombre. Es utilizado diariamente por los servicios ferroviarios que trasladan a visitantes hacia el principal destino turístico de Cusco y también es usado por la población local en sus traslados.

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