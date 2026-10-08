Serfor formará brigadistas en 26 distritos de Cusco ante riesgo de incendios forestales. (Foto: Serfor)
Serfor formará brigadistas en 26 distritos de Cusco ante riesgo de incendios forestales. (Foto: Serfor)
Por Redacción EC

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició la capacitación de brigadistas locales en Cusco con la meta de formar a más de 400 personas durante octubre, como parte de las acciones de prevención de incendios forestales en la región. Las actividades se desarrollarán en 26 distritos identificados por su mayor incidencia de estas emergencias.

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