El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) inició la capacitación de brigadistas locales en Cusco con la meta de formar a más de 400 personas durante octubre, como parte de las acciones de prevención de incendios forestales en la región. Las actividades se desarrollarán en 26 distritos identificados por su mayor incidencia de estas emergencias.

La formación comenzó en el distrito de Poroy, en la provincia de Cusco, con la participación de 22 brigadistas. Un equipo de 14 profesionales de la Dirección General de Información y Ordenamiento Forestal y de Fauna Silvestre del Serfor, procedente de Lima, está a cargo de las jornadas.

“Se han focalizado 26 distritos en los que se darán 21 capacitaciones certificadas durante el mes de octubre. La meta es formar en territorio a más de 400 brigadistas, los cuales se sumarán a los 131 que capacitamos en el año pasado” , señaló Robert Camero Villasante, responsable de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Cusco del Serfor.

Serfor capacitará a autoridades de 101 distritos de Cusco en el uso de alertas tempranas. (Foto: Serfor)

La iniciativa se desarrolla en coordinación con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Cusco y las autoridades locales. Según la entidad, los brigadistas contribuirán a las labores de prevención y servirán de apoyo a las instituciones encargadas de responder ante los incendios forestales.

Capacitación en alerta temprana

El Serfor también brindará asistencia técnica y capacitaciones a autoridades y trabajadores de municipalidades distritales y provinciales sobre el uso del Sistema de Alerta Temprana, que emplea información de focos de calor para facilitar la toma de decisiones.

Capacitarán a brigadistas y autoridades en prevención y alerta temprana. (Foto: Serfor)

De acuerdo con Camero, estas actividades se realizarán en 101 distritos de las 13 provincias de Cusco, con una cobertura prevista del 88 % del territorio regional.

Las acciones forman parte de la campaña “Prevenir un incendio forestal cuesta menos que combatirlo” , mediante la cual el Serfor exhorta a la población rural a evitar las quemas agrícolas y de rastrojos sin control, no dejar fogatas encendidas y reportar oportunamente cualquier indicio de incendio a las autoridades.

La institución también señaló que continuará con las labores de monitoreo y alerta temprana para verificar la evolución de estas emergencias y contribuir a una respuesta oportuna de las entidades competentes, con el objetivo de proteger los recursos forestales y la fauna silvestre.