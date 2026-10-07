icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Patrick Eckert: “El punto de partida para enfrentar el cáncer de mama es la atención primaria”
Patrick Eckert: “El punto de partida para enfrentar el cáncer de mama es la atención primaria”
Por Martín Acosta González

Para Patrick Eckert, la innovación en salud ya no puede terminar cuando un laboratorio desarrolla un nuevo medicamento. El desafío empieza también después: cómo financiarlo, incorporarlo de manera sostenible al sistema y, sobre todo, conseguir que llegue a un paciente que puede vivir a cientos de kilómetros de un centro especializado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.