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Resumen

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En esta fotografía de archivo sin fecha, distribuida por el Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, una especialista trabaja en un laboratorio como parte de las medidas antiepidémicas durante la Universiada de Invierno de 2019 en Krasnoyarsk. (Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk / AFP).
En esta fotografía de archivo sin fecha, distribuida por el Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk, una especialista trabaja en un laboratorio como parte de las medidas antiepidémicas durante la Universiada de Invierno de 2019 en Krasnoyarsk. (Instituto de Investigación Antiplaga de Irkutsk / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

La Embajada de Estados Unidos en Moscú advirtió este miércoles a sus ciudadanos sobre un posible brote de peste neumónica en Rusia y les llamó a abandonar lo antes posible el país, antes de que los mandatarios de ambas naciones, el ruso Vladimir Putin y el estadounidense Donald Trump, aborden dicho asunto en conversación telefónica.

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