El Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman, uno de los principales referentes históricos y culturales de Cusco, recibió el Escudo Azul, un emblema internacional que busca identificar y proteger bienes patrimoniales frente a conflictos armados, emergencias y desastres.

La incorporación de este distintivo representa un nuevo paso en las medidas de conservación preventiva del complejo arqueológico, que también fue escenario de uno de los acontecimientos más importantes de la reciente visita del papa León XIV al Perú: la celebración de una misa multitudinaria durante su recorrido por el país.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC Cusco) estuvo a cargo de la instalación del emblema. Previamente, Luis Martin Bogdanovich, representante del Comité Peruano del Escudo Azul, entregó el documento que formalizó la incorporación de Saqsaywaman a este mecanismo internacional de protección.

¿Qué significa el Escudo Azul y para qué sirve?

El Escudo Azul es un distintivo contemplado en la Convención de La Haya de 1954, acuerdo internacional que establece medidas para proteger el patrimonio cultural durante los conflictos armados.

Su función es identificar monumentos, museos, sitios arqueológicos y otros bienes culturales que requieren protección especial ante situaciones que puedan poner en riesgo su integridad.

En el caso de Saqsaywaman, ubicado en Cusco, la incorporación de este emblema también busca fortalecer las acciones de prevención frente a desastres y promover la participación ciudadana en el cuidado del patrimonio histórico.

Saqsaywaman recibe el Escudo Azul de la UNESCO. Foto: Andina

¿Cómo se gestionó la incorporación de Saqsaywaman al Escudo Azul?

El procedimiento estuvo a cargo de la Unidad de Seguridad, Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

Esta área elaboró el expediente técnico, sustentó la propuesta y coordinó con el Comité Peruano del Escudo Azul hasta conseguir la aprobación correspondiente.

La instalación del distintivo forma parte de las acciones orientadas a reforzar la seguridad y conservación de uno de los espacios arqueológicos más representativos del patrimonio peruano.

¿Qué otros lugares del Perú tienen el Escudo Azul?

Saqsaywaman no es el único espacio cultural del país que cuenta con este distintivo. Diferentes monumentos, casonas, museos y edificios históricos de varias regiones también forman parte de este mecanismo de protección.

En Lima, el Centro Histórico concentra cientos de inmuebles identificados con el Escudo Azul. A través de Prolima, se instalaron entre 590 y 650 placas en edificios patrimoniales.

Saqsaywaman recibe el Escudo Azul de la UNESCO. Foto: Andina

Entre los lugares señalizados figuran:

Palacio de Gobierno.

Teatro Municipal.

Casa Riva-Agüero.

Casa Fernandini.

Centro Cultural de España.

En Barranco también cuentan con este emblema espacios como el Museo Pedro de Osma, la Biblioteca Municipal Manuel Beingolea, la Casa Ferrand, el Estudio García Bustamante, el Hotel B, el Hotel Villa Barranco y la Galería Lucía de la Puente.

En otras regiones del país, el distintivo también está presente en los siguientes espacios:

Cusco: Casa del Inca Garcilaso de la Vega y Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman.

Casa del Inca Garcilaso de la Vega y Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Arequipa: San Francisco, la Compañía de Jesús, La Recoleta y la Casona del Corregidor Abril y Maldonado, además de otros monumentos y casonas del centro histórico.

San Francisco, la Compañía de Jesús, La Recoleta y la Casona del Corregidor Abril y Maldonado, además de otros monumentos y casonas del centro histórico. Lambayeque: Hostería San Roque.

Hostería San Roque. Junín: Convento de Santa Rosa de Ocopa.

La incorporación de estos espacios al mecanismo de protección busca facilitar su identificación ante posibles amenazas y fortalecer las acciones de conservación, prevención y sensibilización ciudadana sobre la importancia del patrimonio cultural peruano.

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