Estudiantes de secundaria de la provincia de Espinar participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional “Expopostulante 2026”. (Foto: Difusión)
Estudiantes de secundaria de la provincia de Espinar participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional “Expopostulante 2026”. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Unos 1,800 estudiantes de secundaria de la provincia de Espinar, en la región Cusco, participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional “Expopostulante 2026”, organizado por Antapaccay, a través de la Central de Recursos Educativos de Espinar (CREE), a fin de conocer directamente alternativas de formación profesional y técnica para continuar sus estudios superiores.

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