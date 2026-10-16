Unos 1,800 estudiantes de secundaria de la provincia de Espinar, en la región Cusco, participaron en la XI Feria de Orientación Vocacional “Expopostulante 2026”, organizado por Antapaccay, a través de la Central de Recursos Educativos de Espinar (CREE), a fin de conocer directamente alternativas de formación profesional y técnica para continuar sus estudios superiores.
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