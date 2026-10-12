El triunfo en primera vuelta de Verónika Mendoza en Cusco se sostiene sobre un margen mínimo y en medio de una controversia que todavía tiene capítulos pendientes. Con el 98.856% de las actas contabilizadas, la candidata de Venceremos registra 30.028% de los votos válidos, apenas por encima del 30% que exige la legislación para evitar una segunda elección. Pero detrás de esas centésimas existe una sucesión de decisiones del Jurado Electoral Especial (JEE) que modificaron el escenario con el que la región llegó a las urnas y que hoy son cuestionadas por sus adversarios.

La diferencia es especialmente estrecha, ya que Verónika Mendoza, de la mano de la Alianza Electoral Venceremos cuenta con el 30.028%, es decir con 211.116 votos. A ello se agregan 45 actas que permanecen pendientes revisión por el Jurado Electoral Especial (JEE). El desenlace, por tanto, no depende únicamente de quién obtuvo más votos, sino de qué sufragios terminan formando parte de la base sobre la cual se calcula ese 30%.

Verónika Mendoza, candidata a la región Cusco por Venceremos, lleva la delantera con 30.028% de votos. (Foto: Andina)

La exclusión de Edy Cuellar

El episodio decisivo fue la exclusión de Edy Cuéllar, candidato de Progresemos. El JNE confirmó su salida de la contienda por una sentencia en primera instancia por el delito de difamación agravada dada por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Paucartambo por medio de la Resolución N° 129 del pasado 21 de julio de 2026 con la pena de un año y ocho meses de privación de libertad suspendida.

Como consecuencia, los poco más de 68 mil sufragios emitidos por su organización no serán considerados como válidos, por lo que dejaron de integrar el universo de votos válidos. La reducción del denominador elevó automáticamente el porcentaje de Mendoza y del resto de candidatos, aunque ninguno recibió los votos de Cuéllar.

Edy Cuéllar, candidato por Progresemos. Fue excluido del proceso electoral por una sentencia en primera instancia por delito doloso. (Foto: Edy Cuéllar/Facebook)

Cuestionan accionar del JEE Cusco

Por su parte, Fausto Salinas, analista político señala que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Cusco ha tenido un accionar “desproporcionado” argumentando que este organismo aceptó el plan de Venceremos bajo la nomenclatura de “provincial”, asegurando que ello era más que suficiente para que la postulación no fuese admitida, así como presentar el documento corregido una vez pasada la fecha límite establecida.

El JEE Cusco ha sido cuestionado por ser permisivo con la candidatura de Mendoza por irregularidades, aunque los expertos aseguran que tales irregularidades no son suficientes para excluir una candidatura. (Foto: Andina)

Pero, por otro lado, señala que hubo un trato distinto con el aspirante de Progresemos, Edy Cuéllar, cuya candidatura fue desestimada, según su declaración, un día antes de los comicios. Asegura que cuenta con 68,703 votos que “no se van a computar, irán al rubro de los nulos”.

“Es una falta de respeto a la decisión ciudadana de quienes optaron por esta alternativa. El argumentó es que no declaró una sentencia y Edy ha demostrado que no la declaró porque esta salió cuando ya había presentado su postulación”, explicó Salinas.

El fallo se formalizó con la Resolución N° 02739-2026-JEE-CSCO/JNE del 28 de septiembre. en la cual la candidatura de Cuéllar quedaba excluida: “la resolución se resuelve en la noche previa a la elección. Nunca en la historia vi que pegaran un papel en el ánfora donde piden no votar por Edy Cuellar porque ha sido anulado (...) Lo curioso es que el JNE dice que todas las candidaturas que no fueran excluidas hasta el 4 de septiembre, 30 días antes, tienen que seguir en contienda, pero el Jurado Electoral de Cusco lo contradice”.

De confirmarse la tendencia, Verónika Mendoza se convertiría en gobernadora del Cusco tras superar por un estrecho margen el 30% que indica la ley para evitar una segunda vuelta. (Foto: Facebook)

El analista político sustenta su posición amparada en la Resolución Nº 3643-2026-JNE emitida el pasado 4 de septiembre, la cual se refiere a los candidatos con tachas o exclusiones de parte del JEE: “disponer que los candidatos que fueron excluidos o tachados por los Jurados Electorales Especiales y cuyas resoluciones no adquirieron firmeza hasta el 4 de setiembre de 2026, mantienen vigente su candidatura”.

Héctor Acurio descontento con JEE Cusco

Héctor Acurio, candidato de Ahora Nación y principal interesado en que se produzca una segunda vuelta, sostiene que la decisión terminó favoreciendo a Mendoza y ha anunciado tomar acciones, a la vez de catalogar de “acto ilegal violatorio del derecho constitucional que tienen los ciudadanos de elegir y ser elegidos”, criticando la medida del JEE de excluir a Cuéllar.

Héctor Acurio, candidato a la región Cusco por Ahora Nación. (Foto: Héctor Acurio/Facebook)

La posición de Ahora Nación

La disputa tiene además una particularidad política. Mientras Acurio cuestiona abiertamente el desenlace y busca mantener abierta la posibilidad de una segunda vuelta, Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, hasta el momento, no se ha manifestado de forma pública sobre este tema.

El Comercio se comunicó con Carlo Magno Salcedo, miembro de Comité Ejecutivo Nacional de Ahora Nación, quien señaló que el exrector de la UNI no daría declaraciones al respecto.

Sin embargo, desde la Coordinación Regional de Ahora Nación Cusco emitieron un comunicado donde, entre otras cosas, reconocen el avance de su agrupación en la región y vislumbrar una potencial segunda vuelta ante Venceremos, por lo cual: “exigimos que el cómputo y la resolución de las actas pendientes se realicen con prontitud, transparencia y pleno respeto de la legalidad. El Cusco merece conocer cuanto antes los resultados definitivos de este proceso electoral. La voluntad del pueblo debe ser respetada y ninguna demora injustificada debe poner en duda su decisión”.

Comunicado de Ahora Nación Cusco pidiendo un conteo rápido y transparente de las actas que faltan contabilizar y revisar. (Foto: Ahora Nación Cusco/Facebook)

¿Qué opinan desde Venceremos?

Al cierre de este informe, intentamos comunicarnos con la candidata de Venceremos, Verónika Mendoza para consultarle sobre los cuestionamientos que afirman que la exclusión de Edy Cuellar podría beneficiarla en el conteo de votos para superar el 30% necesario para ganar la elección regional en Cusco, pero no recibimos respuesta alguna.

¿Qué dicen los expertos?

La controversia, sin embargo, no empieza con Cuéllar. Durante la inscripción de Venceremos, la candidatura de Mendoza también enfrentó cuestionamientos. Uno de ellos estuvo relacionado con su plan de gobierno que se identificaba como provincial, no como regional.

El 2 de agosto, el personal legal de Venceremos presentó un escrito solicitando que se acepte el “Plan de Gobierno Regional” argumentando error involuntario, pese a que el artículo 22.3 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para la Elecciones Regionales establece que no se admitirán pedidos para modificar un plan de gobierno después de la fecha límite establecida.

El Comercio conversó con Alejandro Rospigliosi Vega, abogado constitucionalista y fundador de Voto Informado, argumenta lo siguiente sobre los señalamientos hacia la candidatura de Mendoza: “no existe base legal para retirar del proceso electoral en la etapa de inscripción, a una opción política por cometer un error de tipeo. El derecho a elegir y ser elegido no se puede cercenar por ese tipo de equivocaciones”.

Por su parte, Silvia Guevara, experta en derecho constitucional, acota lo siguiente: “es irregular, pero no está establecida como causal de exclusión al candidato. Para excluir a un candidato la causal deber ser expresa. Por eso, incluso las denominadas reelecciones encubiertas no prosperaron dentro de causales porque no hay algo específico que lo mencione y por ello el candidato puede seguir en carrera”.

Aún falta contabilizar el 1,144% de actas las cuales están en manos del JEE para ser revisadas. (Foto: Andina)

Respecto a la exclusión de Cuéllar, Rospigliosi comenta: “creo que el JEE actuó conforme al cronograma electoral, a la Constitución y a la ley. El 4 de septiembre vencía el plazo para excluir si habían tacha, es verdad, pero por sentencias aún en primer instancia, hasta un día antes se les puede excluir. La sentencia la pone el Poder Judicial y el JEE solo cumplió con la Carta Magna. Se trata de una reforma constitucional que se trabajó hace años para evitar que autoridades cuestionadas puedan ejercer la administración pública”.

Guevara acota: “aquí las causales de exclusión son claras. La sentencia en primera instancia es un impedimento, según el artículo 34 de la Constitución, que indica que una persona con sentencia por delito doloso tiene incompatibilidad para participar. La exclusión hasta un día antes de la elección se da por causal sobreviniente que tenga el suficiente sentido para configurar un impedimento cuando hay una sentencia por delito doloso”.

Consultada sobre cómo quedan los 68,703 votos de Cuéllar tras ser retirado de carrera, la experta en derecho electoral asegura que “esos votos no se van a configurar como nulos, pero no se van a contabilizar como válidos, tampoco se transfieren a otra organización política, ni influyen en la votación para consejeros regionales”.

La Cusco, desde que se implementó la regionalización, ha sido gobernada por partidos o movimientos regionales vinculados, principalmente, a la izquierda o centro izquierda. (Foto: Andina)

Nos dice que el conteo al 30% válido para ganar en primera vuelta regional no incluirá a los 68,703 que marcaron a Progresemos y si esto beneficiaría a Verónika Mendoza “depende, pues lo habitual es que exista mayor fragmentación del voto. Si se conociera esto con anticipación podría haber transferencia del voto. Sin embargo, eso no va a condicionar a que alguien saque más votos, porque no se puede prever esa conducta del elector”.

¿Qué falta para determinar al ganador en la región Cusco?

El resultado definitivo dependerá de las 45 actas pendientes, las cuales serán enviadas al JEE local para ser revisadas y resueltas ya sea por casos de observaciones, errores de conteo, datos incompletos, ilegibilidad, votos impugnados o solicitudes de nulidad, las cuales representan el 1,144% de la votación restante.

Mendoza está más cerca que ningún otro candidato de convertirse en gobernadora regional, pero la estrechez del margen y las decisiones electorales que modificaron la base de votos válidos hacen que el debate en Cusco ya no sea únicamente quién ganó, sino cómo se terminó definiendo ese triunfo.