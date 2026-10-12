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Resumen

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Hasta el momento, Verónika Mendoza de Venceremos, supera por un pequeño margen el 30% de intención de votos hacia la gobernación regional de Cusco: (Foto: Andina/Composición)
Hasta el momento, Verónika Mendoza de Venceremos, supera por un pequeño margen el 30% de intención de votos hacia la gobernación regional de Cusco: (Foto: Andina/Composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

El triunfo en primera vuelta de Verónika Mendoza en Cusco se sostiene sobre un margen mínimo y en medio de una controversia que todavía tiene capítulos pendientes. Con el 98.856% de las actas contabilizadas, la candidata de Venceremos registra 30.028% de los votos válidos, apenas por encima del 30% que exige la legislación para evitar una segunda elección. Pero detrás de esas centésimas existe una sucesión de decisiones del Jurado Electoral Especial (JEE) que modificaron el escenario con el que la región llegó a las urnas y que hoy son cuestionadas por sus adversarios.

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