El Arzobispado de Lima pidió a los fieles unirse en oración por la salud del papa León XIV, quien será sometido esta semana a una intervención médica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. El pronunciamiento se produce a poco más de un mes de la visita que el pontífice tiene prevista al Perú, cuyo desarrollo podría depender de su evolución médica.

A través de su cuenta oficial en X, la institución religiosa expresó su respaldo al Santo Padre y solicitó la intercesión del Señor de los Milagros por su recuperación.

“ Nos unimos en oración por el Santo Padre León XIV, que esta semana tendrá una intervención médica para removerle un nódulo localizado en el pulmón. Pedimos al Señor de los Milagros por su pronta recuperación ”, publicó el Arzobispado.

Nos unimos en oración por el Santo Padre León XIV, que esta semana tendrá una intervención médica para removerle un nódulo localizado en el pulmón. Pedimos al Señor de los Milagros por su pronta recuperación. 🙏🏽 https://t.co/5gvCOHANzR — Arzobispado de Lima (@arzolima) October 11, 2026

¿Está en riesgo la visita del papa al Perú?

León XIV tiene previsto realizar una gira por Sudamérica del 6 al 17 de noviembre, que incluye Uruguay, Argentina y Perú. En territorio peruano, el itinerario contempla actividades en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, entre el 11 y el 17 de noviembre.

Aunque el viaje se mantiene preliminarmente en agenda, su realización podría ser evaluada en función de la recuperación del pontífice tras la intervención quirúrgica.

El anuncio de la operación fue realizado por el propio Papa durante el rezo del Ángelus de este domingo 11 de octubre. Según explicó, el nódulo fue detectado en una fase muy temprana y los médicos recomendaron extirparlo.