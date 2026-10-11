El Papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
El Papa León XIV será operado de un nódulo en el pulmón. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI).
Por Redacción EC

El Arzobispado de Lima pidió a los fieles unirse en oración por la salud del papa León XIV, quien será sometido esta semana a una intervención médica para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. El pronunciamiento se produce a poco más de un mes de la visita que el pontífice tiene prevista al Perú, cuyo desarrollo podría depender de su evolución médica.

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