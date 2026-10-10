El MTC trabaja en una propuesta para reducir la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Fuente: Andina)
El MTC trabaja en una propuesta para reducir la TUUA de transferencia internacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. (Fuente: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja en una propuesta para reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez. La iniciativa también contempla incluir este cobro en el precio de los pasajes aéreos.

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