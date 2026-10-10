El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) trabaja en una propuesta para reducir la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez. La iniciativa también contempla incluir este cobro en el precio de los pasajes aéreos.

El ministro de Transportes, José Tangherlini, señaló que la propuesta se encuentra en la etapa final de evaluación. Para avanzar, el Gobierno mantiene conversaciones con Lima Airport Partners (LAP), concesionaria del aeropuerto, las aerolíneas y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Estamos ya terminando de afinar una propuesta que va a permitir reducir esta tarifa con la finalidad de hacer más competitivo, en términos de vuelos de transferencia, el aeropuerto internacional. No solamente estamos viendo la reducción de la TUUA de transferencia, sino también que sea incluida en los pasajes aéreos como corresponde para poder mejorar la experiencia del usuario en el aeropuerto internacional”, explicó el ministro José Tangherlini.

LAP y el MTC suscribieron adenda para eliminar la TUUA en conexiones domésticas. Esta tasa no se estaba cobrando, y la reciente firma da por hecho que no se aplicará. Foto: MTC

De concretarse la medida, el cobro se incorporaría directamente al precio del boleto. Esto permitiría que los pasajeros conozcan el costo desde el momento de la compra y evitaría que tengan que realizar un pago adicional durante su conexión en Lima.

Según Tangherlini, las conversaciones con las aerolíneas muestran disposición para encontrar una solución. Sin embargo, todavía existen condiciones planteadas por las empresas que deben evaluarse antes de alcanzar un acuerdo definitivo.

“Yo he conversado con las líneas aéreas hace un poco menos de una semana. Hay una total apertura, más bien diría yo, de las aerolíneas de poder incluir este tema en sus pasajes, de llegar a una solución”, afirmó.

LAP sostiene que decisión de la Segunda Sala Constitucional no invalida la TUUA de transferencia. (Foto: Andina)

El ministro también indicó que la propuesta forma parte de un conjunto de medidas orientadas a mejorar la competitividad del país y la experiencia de los viajeros. El MTC aún no ha confirmado cuál sería el nuevo monto de la tarifa ni cuándo entraría en vigencia una eventual reducción.

¿Cuánto podría reducirse la TUUA internacional?

En julio de 2026, LAP propuso reducir la TUUA de transferencia internacional de US$ 10,05 a US$ 6,40 por pasajero, sin incluir el impuesto general a las ventas (IGV). De aprobarse en esos términos, la tarifa disminuiría aproximadamente un 37 % respecto del monto vigente.

La reducción de la TUUA y su inclusión en los boletos continúan en evaluación. Aunque el MTC busca avanzar en ambas medidas, el monto final y las condiciones de aplicación dependerán de las negociaciones entre las partes involucradas.