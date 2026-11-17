La aerolínea española Plus Ultra anunció la suspensión de sus vuelos entre Lima y Madrid desde este martes 17 de noviembre. La decisión responde a problemas financieros y operativos que atraviesa la compañía, y forma parte de un proceso de reestructuración para garantizar su continuidad.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales del aeropuerto Jorge Chávez, se informó la suspensión de diversos vuelos a nivel internacional. Asimismo, se explicó que la medida responde al complejo escenario que enfrenta el sector aéreo.

“Comunicamos a nuestros pasajeros que la aerolínea Plus Ultra ha anunciado que, por razones financieras y operativas, está suspendiendo diversos vuelos, a nivel internacional, incluyendo su ruta Lima-Madrid, a partir del 17 de noviembre de 2026”, señala el comunicado.

#JorgeChávezInforma 🚨✈️ Comunicamos a nuestros pasajeros que la aerolínea Plus Ultra ha anunciado que, por razones financieras y operativas, está suspendiendo diversos vuelos, a nivel internacional, incluyendo su ruta Lima - Madrid, a partir del 17 de noviembre de 2026. Esta suspensión incluye otras rutas claves en Argentina y, anteriormente, Colombia. Si tienes un vuelo programado desde el Jorge Chávez, te recomendamos comunicarte, directamente, a través de sus canales de atención: Correo 📧👉🏽atencioncliente@plusultra.com Web 📲👉🏽 https://t.co/KVJunFTeqT — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) November 17, 2026

La decisión también comprende otras conexiones internacionales de la compañía. Plus Ultra suspendió sus vuelos hacia Argentina y se suma a la interrupción previa de sus operaciones en Colombia.

La difícil situación de Plus Ultra

La cancelación de la ruta Lima-Madrid se produce en medio de la situación financiera que enfrenta la empresa. Según informó anteriormente el diario español ABC, la compañía inició un procedimiento de preconcurso de acreedores ante un juzgado de Madrid, buscando alternativas para afrontar sus obligaciones económicas.

TE PUEDE INTERESAR: Pasajeros de conexión en el aeropuerto Jorge Chávez registran su peor caída en el año en medio de debate por la TUUA de transferencia

“Plus Ultra ha presentado ante el juzgado competente la comunicación del inicio del proceso de reestructuración conforme a los mecanismos previstos en la legislación española”, indicó el medio.

Plus Ultra anunció la cancelación de sus operaciones en Perú; además, la medida también alcanza a sus rutas en Argentina y se suma a la suspensión previa de vuelos en Colombia. (Foto de AFP) / STRINGER

Como parte de este proceso, la aerolínea también prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que comprendería al conjunto de su plantilla, integrada por alrededor de 670 trabajadores. Sin embargo, todavía está pendiente determinar cuántos empleados serían afectados por los posibles despidos.

Respecto a los pasajeros afectados, la aerolínea indicó que enviará notificaciones de cancelación a través del correo electrónico registrado en sus reservas. “Si tienes un vuelo programado desde el Jorge Chávez, te recomendamos comunicarte, directamente, a través de sus canales de atención”, finaliza el comunicado.