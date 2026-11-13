La aerolínea ha cancelado las rutas y venta de billetes a Buenos Aires y Lima, mientras que se ha quedado con la conexión de Caracas con Madrid y Tenerife. Foto: Plus Ultra.
La aerolínea ha cancelado las rutas y venta de billetes a Buenos Aires y Lima, mientras que se ha quedado con la conexión de Caracas con Madrid y Tenerife. Foto: Plus Ultra.
Por Redacción EC

Plus Ultra entra en fase de preconcurso de acreedores para tratar de salvar la situación económica y operativa crítica que atraviesa, informó ABC.

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