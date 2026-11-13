Plus Ultra entra en fase de preconcurso de acreedores para tratar de salvar la situación económica y operativa crítica que atraviesa, informó ABC.

De acuerdo con el medio español, la aerolínea ya ha presentado la medida en un juzgado de Madrid como primer paso para poder negociar con sus acreedores y poder avanzar también en otras medidas drásticas con su personal.

“Plus Ultra ha presentado ante el juzgado competente la comunicación del inicio del proceso de reestructuración conforme a los mecanismos previstos en la legislación española”, indicó el medio. La aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez también está preparando un expediente de regulación de empleo (ERE) sobre el conjunto de su plantilla, que ronda los 670 empleados, pero todavía está por definir el grado de afectación que tendrían los despidos.

Frente a ello, Plus Ultra ha reducido sus rutas al mínimo para tratar de quedarse solamente con aquello que en la actualidad le es rentable. Es así que han cancelado las rutas y por lo tanto, la venta de billetes tanto a Buenos Aires como a Lima, mientras que se ha quedado con la conexión de Caracas con Madrid y Tenerife.

La compañía ve que estas rutas son las únicas que por el momento siguen siendo rentables ya que el precio del combustible que se paga en Venezuela es menor y eso permite ajustar los costos y poder continuar con la operación.

Caso contrario con sus otras rutas y, por ello, decidió reducir su actividad al mínimo, de ahí también el expediente de regulación de empleo (ERE) que preparan ya que sin rutas, no necesitan tantos trabajadores.

La otra parte de negocio que permanece es el llamado ACMI, que es el consistente en el alquiler de aviones a otras aerolíneas con la tripulación, mantenimiento y seguros incluidos; este modelo sigue siendo rentable ya que Plus Ultra no tiene que asumir el coste del combustible.

Precisamente en el coste del combustible está la principal explicación que da la aerolínea a esta profunda crisis que atraviesa. La subida del precio del queroseno por la guerra de Irán es el condicionante clave de la compañía, que se ve ahogada ante el crecimientos de costos que ha llegado a ser incluso de tres cifras en determinados momentos del conflicto.

Cabe precisar que Plus Ultra aún no ha devuelto un solo euro del rescate de 53 millones y lleva meses tratando de renegociar el calendario de pagos con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sin lograr un acuerdo.