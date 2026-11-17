Indecopi informó que, ante la suspensión de operaciones de Plus Ultra en la ruta Lima-Madrid-Lima, la aerolínea deberá atender oportunamente a los pasajeros afectados y mantener activos sus canales oficiales de comunicación.

La entidad agregó que su equipo ya se encuentra en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez brindando orientación y gestionando reclamos en el lugar. Asimismo, Indecopi recordó a los usuarios que las aerolíneas deben informar de forma clara cómo solicitar el reembolso del boleto o qué alternativas hay para continuar con el viaje.

“Puedes presentar tu reclamo en el Libro de Reclamaciones de la aerolínea. Si compraste tu pasaje a través de una agencia de viajes, contáctala de inmediato para conocer tus opciones”, recalcó Indecopi. Para mayor orientación los usuarios pueden escribir al WhatsApp Aeropuerto de Indecopi: 985197624.

Como se sabe, Plus Ultra suspendió sus vuelos entre Lima y Madrid este martes 17 de noviembre debido a problemas financieros y operativos. La medida forma parte de un proceso de reestructuración para garantizar su continuidad.

Según informó el diario español ABC, la compañía inició un procedimiento de preconcurso de acreedores ante un juzgado de Madrid buscando alternativas para afrontar sus obligaciones económicas.

Como parte de este proceso, la aerolínea también prepara un expediente de regulación de empleo (ERE) que comprendería al conjunto de su plantilla, integrada por alrededor de 670 trabajadores. Sin embargo, todavía está pendiente determinar cuántos empleados serían afectados por los posibles despidos.