Real Plaza Trujillo inicia, a casi dos años de la tragedia en el patio de comidas, el proceso de demolición de dicho establecimiento. La nueva construcción considera un renovado mall que demandará una inversión aproximada de S/500 millones.

La iniciativa contempla un área de intervención cercana a los 83,000 metros cuadrados (m2) y los trabajos se desarrollarán por etapas, con intervenciones específicas que continuarán durante los próximos meses.

El nuevo centro comercial será construido completamente y contará con una propuesta que integrará tiendas comerciales, restaurantes, espacios de entretenimiento y servicios, informó RPP.

“El inicio de estos trabajos representa un paso importante en el desarrollo del nuevo Real Plaza Trujillo. Se trata de un proyecto de gran envergadura que requiere avanzar de manera ordenada y por etapas”, señaló Hernán Malpartida, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Real Plaza.

Cabe recordar que el pasado 21 de febrero del 2025, el techo del patio de comidas de Real Plaza Trujillo, cadena de centros comerciales del Grupo Intercorp, se desplomó y causó muerte y lesiones físicas en parte de los comensales que se encontraban en esta zona del mall. En abril de este año, Real Plaza anunció el desarrollo de un nuevo centro comercial.