En América Latina existen diversos modelos institucionales y operativos en la industria petrolera. En México, Brasil, Colombia, Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Surinam y Trinidad y Tobago existen empresas de propiedad del estado, o de capital mixto, integradas que extraen petróleo (‘upstream’) y lo refinan para producir combustibles (‘downstream’). Esta estructura permite a las empresas capturar el valor que se genera en el ‘upstream’ de la cadena de valor. En otros países, en los que la producción de crudo es muy pequeña o nula, como es el caso de Perú, Chile y Uruguay, existen empresas estatales enfocadas principalmente, o exclusivamente, en la importación, refinación, y distribución de hidrocarburos.

Petro-Perú opera las refinerías de Talara, Conchan e Iquitos; ENAP (Empresa Nacional del Petróleo) en Chile opera las refinerías de Aconcagua y Bío Bío; y, ANCAP (Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland) en Uruguay administra la refinería La Teja. Al no contar con producción nacional de crudo para abastecer sus refinerías, estas empresas compran petróleo en el mercado internacional, con lo cual sus resultados están directamente relacionados con sus márgenes de refinación, el precio del barril de petróleo (Brent/WTI) y el tipo de cambio en sus respectivos países.

Petro-Perú

Aunque comparten el mismo modelo de negocio, sus resultados financieros en la última década difieren significativamente debido a la calidad de su gobernanza y su gestión operativa.

En Petro-Perú la salud financiera fue devastada por la construcción de la nueva Refinería de Talara, cuyo costo se incrementó de US$ 1.300 millones, a US$ 6.500 millones, y fue financiada, casi en su totalidad, con deuda. ENAP es el caso de éxito regional en disciplina de capital. A partir de la Ley de Gobierno Corporativo de 2017, profesionalizó su directorio e independizó su gestión de las presiones políticas. En ANCAP, luego de larecapitalización del Estado en 2016 (con US$620 millones) debido a pérdidas acumuladas, saneó su balance.

Por otro lado, si bien estas empresas están enfocadas en la refinación y comercialización, las capacidades de procesamiento de sus refinerías son diferentes. Petro-Perú puede procesar 122.000 barriles de petróleo por día (bpd) (Talara 95.000, Conchan 15.000, e Iquitos 12.000); ENAP 230.000 bpd; y ANCAP 40.000 bpd.

Las diferencias continúan. En el 2025, las ventas de Petro-Perú, ENAP, y ANCAP ascendieron a US$ 3.439, US$ 8.761, y US$ 2.191 millones, respectivamente. Además,, por cada US$ 100 vendidos, Petro-Perú generó una pérdida de US$ 17,5; mientras que ENAP y ANCAP generaron US$ 9,7 y US$ 3,3 de utilidad, respectivamente. Por otro lado, en ese mismo año, para vender US$ 100, Petro-Perú empleó US$ 290 en activos, mientras que ENAP y ANCAP emplearon US$ 90 y US$70, respectivamente. Y, en nuestra petrolera estatal, cada US$ 100 de activos se financiaron con US$ 81,4 de obligaciones con terceros (pasivos), mientras que en ENAP y ANCAP se financiaron con US$ 58,2 y US$ 39,4, respectivamente.

La rentabilidad patrimonial en Petro-Perú fue -32,9% en 2025, mientras que las de ENAP y ANCAP ascendieron a 26,9% y 7,7%, respectivamente (ver infografía).

Mala gobernanza, malos resultados

Los resultados financieros de Petro-Perú el año pasado son claramente muy deficientes y contrastan con los obtenidos por las otras dos empresas. Si extendemos el periodo de análisis a los últimos 10 años, o a los últimos 3, las conclusiones no cambian. En los últimos 10 años, en promedio, Petro-Perú registra un margen de ventas negativo (-5,4%) y rentabilidad negativa (-11,8%). Además, empleó mucho mas activos para generar sus ingresos (US$ 200 por cada US$ 100 de ingresos, versus US$ 90 de ENAP y US$ 80 de ANCAP), y su endeudamiento se incrementó significativamente (80% de los activos están financiados con deuda).

Estos resultados deben ser aleccionadores para el Estado peruano, que no debió aprobar la construcción de la nueva refinería en Talara. Dado que esta decisión ya fue tomada, ahora, como único accionista, el Estado se encuentra en una encrucijada: ¿Qué hacer en Petro-Perú?

Entre 1992 y 1997 la petrolera privatizó algunas de sus unidades operativas, como los lotes petroleros que explotaba en Talara y la selva, la refinería La Pampilla, y las estaciones de grifos que administraba a nivel nacional. Así, a fines de los años noventa, Petro-Perú dejó de ser una empresa petrolera integrada.

Las experiencias de ENAP y ANCAP muestran que empresas públicas enfocadas en la refinación de petróleo pueden generar rentabilidades adecuadas, siempre que se cuente con un gobierno corporativo profesional y una eficiente gestión operativa.

Petro-perú requiere un fortalecimiento patrimonial, y para ello lo aconsejable es que se convierta en una empresa mixta, incorporando como accionistas o socios a empresas especializadas en la producción de hidrocarburos, compartiendo o cediendo el control de la empresa. Adicionalmente, el Estado podría considerar la participación de la petrolera estatal como socia minoritaria en la concesión de nuevos lotes de petróleo y gas natural, con una participación del orden del 10%, porcentaje que posteriormente podría contribuir a afianzar patrimonialmente a la empresa. El Estado peruano, como contrapartida, reduciría su participación en regalías y de manera proactiva agilizaría las licencias ambientales, en todos los nuevos proyectos de exploración por hidrocarburos.