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Resumen

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“La idea es que[Petro-Perú] deje de ser una subvención de recursos del Perú”, dijo Elmer Cuba. Foto: Hugo Perez / Diario El Comercio.
“La idea es que[Petro-Perú] deje de ser una subvención de recursos del Perú”, dijo Elmer Cuba. Foto: Hugo Perez / Diario El Comercio.
Por Redacción Economía

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, proyectó que Petro-Perú cerrará el 2026 con ganancias después de varios años de resultados negativos, por lo que dejaría de depender de las transferencias estatales para sostener sus operaciones.

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