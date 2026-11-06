El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, proyectó que Petro-Perú cerrará el 2026 con ganancias después de varios años de resultados negativos, por lo que dejaría de depender de las transferencias estatales para sostener sus operaciones.

“Sí, ya este año Petro-Perú ya va a ganar dinero”, sostuvo, y añadió que “la idea es que deje de ser una subvención de recursos del Perú”.

Advirtió, sin embargo, que los resultados de la estatal podrían ser menores el próximo año en comparación con este, pues durante el 2026 la empresa se benefició con los altos precios de los combustibles, que incrementaron sus márgenes de refinación.

Cabe señalar que Petro-Perú obtuvo una utilidad neta de US$144,9 millones en el periodo enero-setiembre del 2026, gracias, precisamente, a este motivo.

En un comunicado la petrolera explicó que este resultado favorable fue apuntalado por la obtención de un crédito puente de US$475 millones, el cual le ha permitido afrontar sus requerimientos de liquidez.

Cien días

En conversación con RPP el ministro ratificó que no se incrementarán los impuestos durante este gobierno pues considera que las cuentas fiscales no atraviesan una situación que justifique esa decisión.

“No estamos en crisis fiscal. No necesitamos hacer ningún ajuste como lamentablemente van a hacer países vecinos a nosotros”, dijo.

Asimismo, manifestó su satisfacción con el trabajo realizado por el MEF durante los primeros cien días del gobierno de Keiko Fujimori.

“Estoy satisfecho”, respondió al ser consultado sobre este punto. El funcionario añadió que es exigente con su desempeño y que asume la conducción de la política económica como “un honor, un privilegio”. “Hago todo el esfuerzo posible todos los días”, remarcó.

Respecto al fenómeno El Niño (FEN), aseguró que el Ejecutivo dispone de recursos y mecanismos para atender sus consecuencias, en particular, instrumentos que permitirán identificar a los agricultores y familias que podrían perder sus bienes de capital por la sequía asociada al FEN.

“Estamos preparados, tenemos los recursos y los mecanismos más sofisticados de focalización los tenemos a la mano”, afirmó.

Adelantó que la próxima semana se reunirá con todas las bancadas para explicar las medidas de su portafolio y recoger sus opiniones sobre la agenda económica.