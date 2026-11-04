La gerencia de Petro-Perú destacó que el crédito puente suscrito entre el vehículo de propósito especial (SPV) y los bancos por US$475 millones de permitió el ingreso programado de US$217 millones a la compañía durante setiembre. Foto: EC.
La gerencia de Petro-Perú destacó que el crédito puente suscrito entre el vehículo de propósito especial (SPV) y los bancos por US$475 millones de permitió el ingreso programado de US$217 millones a la compañía durante setiembre. Foto: EC.
Por Redacción EC

Petro-Perú registró una utilidad neta de US$144,9 millones al cierre de setiembre del 2026, resultado que contrasta con la pérdida de 355 millones de dólares reportada en similar periodo del año anterior.

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