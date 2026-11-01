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¿Privatización de Petro-Perú en marcha?

La petrolera estatal se abre al capital y la gestión privada. Una decisión valiente del nuevo directorio y de Pro Inversión que demandará de todo el apoyo político.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rüa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rüa

    En medio de tanto ruido político, el directorio de Petro-Perú, presidido por Oliver Stark, y Luis del Carpio, jefe de Pro Inversión, vienen tomando decisiones valientes. Apuntan a reorganizar la petrolera estatal para sacarla de la quiebra y a abrir las puertas al capital privado. ¿Significa eso que hay una privatización en marcha?

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