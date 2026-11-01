¿Privatización de Petro-Perú en marcha?

En medio de tanto ruido político, el directorio de Petro-Perú, presidido por Oliver Stark, y Luis del Carpio, jefe de Pro Inversión, vienen tomando decisiones valientes. Apuntan a reorganizar la petrolera estatal para sacarla de la quiebra y a abrir las puertas al capital privado. ¿Significa eso que hay una privatización en marcha?

En lo absoluto. Hoy pocos querrían comprar la compañía en sus condiciones financieras y administrativas, y el propio Stark lo admite. Además, la ley limita la participación privada a 49%. Lo que busca Petro-Perú es vender una participación minoritaria a inicios del próximo año para ganar viabilidad sin depender de los impuestos que pagamos todos los peruanos.

En su entrevista con Bloomberg, Stark reveló que Pro Inversión busca inversionistas que aporten capital y experiencia de gestión a las unidades de negocio, pero fue enfático: “Esta es y seguirá siendo una empresa peruana propiedad del Estado Peruano”. Describió una empresa en “modo de supervivencia” y calificó de “locura” la elevada rotación: él es el quinto presidente en lo que va del 2026.

No es la primera vez que lo plantea. En el 2024, propuso una reestructuración profunda con capital privado, no encontró respaldo en el Gobierno y renunció. Hoy tiene el apoyo del Ejecutivo. Stark quiere para Petro-Perú la independencia y la estabilidad que el BCR ha tenido con Julio Velarde durante más de dos décadas. Prevé recortes de plantilla antes de fin de año, en una empresa de unos 2.400 trabajadores, y ha iniciado conversaciones con bancos sobre su deuda. Las cifras explican la urgencia. Petro-Perú arrastra una deuda de unos US$7.500 millones, según Stark, y recibió unos US$5.000 millones en rescates. Las ganancias que Stark proyecta para el 2026, unos US$350 millones, se apoyan en márgenes de refinación elevados y en que El Niño no interrumpa Talara. Su bono al 2047 cotizaba a 71 centavos por dólar: el mercado sigue escéptico. El fondo del problema persiste: una empresa usada como caja chica y agencia de empleo de los gobiernos de turno, y como nido de burócratas con puestos dorados.

El plan apunta a concesionar la administración de la Refinería de Talara. Tras una modernización que costó más de US$6.000 millones, produjo 56.000 barriles diarios en setiembre, frente a una capacidad de 95.000. Petro-Perú firmó recientemente con Petroecuador un acuerdo para abastecer más de la mitad de su crudo, con un ahorro que Stark estima en US$200 millones en 11 meses. Del Carpio anunció que en enero del 2027 Pro Inversión presentará un plan para atraer a un operador que invierta y administre la refinería, con el objetivo de atender primero la deuda. Petro-Perú podría compartir las ganancias, en un esquema similar al de aeropuertos y puertos concesionados.

El anuncio se hizo en el roadshow inPERÚ, en Nueva York, donde funcionarios peruanos promocionaron proyectos ante inversionistas. Del Carpio dijo que la convocatoria podría atraer a grandes compañías, sobre todo estadounidenses, aunque estará abierta a empresas de otros países.

La participación de estos operadores aún no está definida. Primero se presentará el planteamiento y luego los interesados evaluarán las condiciones técnicas, financieras y legales del activo mediante una debida diligencia (due diligence).

Quedan riesgos: las demandas presentadas contra el decreto de urgencia que sustenta la reorganización patrimonial siguen pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional, y el cronograma ya se ha desplazado más de una vez. Esta hoja de ruta, trazada por el directorio con el soporte de Pro Inversión, requerirá no solo la firmeza del Ejecutivo, sino un consenso político indispensable en el Congreso. Abrir Petro-Perú al capital y a la gestión privada no equivale a una privatización o venta: significa imponer rendición de cuentas, gobernanza y disciplina financiera. Lo verdaderamente costoso sería continuar asumiendo su multimillonario déficit y mantener los privilegios de un sector burocrático que se resiste al cambio.