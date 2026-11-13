Es innegable que la producción agraria nacional es una de las más afectadas por los efectos del fenómeno de El Niño (FEN), evento climático cíclico que ha tenido un impacto extraordinario en lo que va del 2026 y cuya repercusión sobre los cultivos se prolongará durante el 2027, según las fuentes consultadas por Día1.

A decir de Alfonso Bustamante, presidente de Agrícola Cerro Prieto (ACP), se trata de un fenómeno sin precedentes desde que se tienen registros. Y su advertencia, de hecho, coincide con la preocupación de otros representantes del sector por la intensidad y duración del golpe sobre la actividad agrícola.

La situación del Perú, que en el centro de estos choques, ha sido incluso más severa por la manera en que El Niño costero se ha acoplado a El Niño global, explica Bustamante, quien considera que estamos apenas a mitad de este evento. Mientras tanto, nuestro país continúa alistándose —a distintas velocidades— para afrontar los estragos del FEN y la agroindustria, por su lado, se muestra avanzada en ese recorrido.

Pero este FEN es distinto en diversas magnitudes. Rony Corvera, director de Preciso Consultoría —consultora dedicada a investigar el sector—, explica a Día1 que, para empezar, El Niño se manifestó inicialmente en nuestro país con un golpe de calor en las principales zonas de producción agroexportadora, antes que con las lluvias. En ese panorama, el arándano, producto estrella de la oferta peruana, se vio afectado ante una menor productividad.

Corporación Tortolani incursionará en el berry. Para ello, busca acopiar con productores del norte del país, indica su CEO. (Foto: Archivo) / SYSTEM

Corvera enfatiza que el efecto se concentra principalmente en la variedad Biloxi, una de las más demandas. “Como hay nuevas hectáreas, el impacto no ha sido tan contundente para la mayoría de las empresas. Las que estaban más expuestas a determinadas variedades son las que más han sufrido”, comenta.

Esa ampliación de la superficie sembrada ha funcionado, precisamente, como un amortiguador. Según las estimaciones del especialista, el país está cerrando con unas 30.000 hectáreas de arándanos, frente a las 25.000 previas. Sin embargo, detrás de los volúmenes agregados hay inversiones que, en medio del FEN, no han ofrecido el rendimiento esperado.

“Llegar al mismo volumen no significa estar igual si ahora tienes 15% o 20% más de superficie. Sí existe un daño”, advierte.

Bustamante coincide en que la exposición depende, en buena medida, de las variedades de arándanos. Las originales, Biloxi y Ventura, que permitieron iniciar la producción peruana, han sufrido por su menor resistencia a la ausencia de frío. “Ambas han sufrido muchísimo: la producción ha caído alrededor de 70%”, refiere.

Las nuevas variedades del ‘oro azul’, en contraste, han respondido mejor, aunque —de acuerdo con Bustamante— tampoco han quedado al margen del golpe.

No obstante, es importante notar que en la tabla de ajedrez del mercado internacional de arándanos el Perú ocupa, en la actualidad, una posición privilegiada: según explica Corvera, el liderazgo exportador que el país sostiene en este segmento le permite influir decisivamente sobre los precios internacionales.

Una menor oferta tiende a elevar, en esa línea, el valor cotizado, compensando parte de la pérdida de volumen para quienes conservan fruta disponible.

“El Perú ya no es un competidor cualquiera en el mercado mundial de arándanos. Cuando cae la oferta peruana, el precio se ajusta”, añade Corvera. “Ese efecto ayudará mucho frente a la caída del volumen, pero solo beneficia a quienes sí logran vender. Habrá productores que pierdan su producción y queden en una situación lamentable”, acota.

Arándanos. (Foto: GEC) / ROLLY REYNA

Según cálculos de Preciso Consultoría, las exportaciones conjuntas de arándanos y uvas pasarían de unos US$4.500 millones en el 2025 a entre US$4.100 millones y US$4.300 millones este año, lo que demuestra un impacto que no puede ser subestimado.

El golpe se prolonga cuando se observa otros productos de la canasta agroexportadora peruana. Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), señala que en la producción de mango ya se registra una pérdida superior al 50%, aunque la campaña continúa. Esto se debe al calor que afecta su floración y, en esa línea, se anticipa un escenario particularmente adverso para el próximo año para este fruto.

“Para el mango, el 2027 será un año muy malo. La campaña que está comenzando será muy mala”, sostiene Corvera. A diferencia del arándano, el especialista no espera que un aumento de precios compense la menor disponibilidad peruana, pues el país no tiene la misma posición dominante y las condiciones climáticas, en cambio, han favorecido la producción brasileña —líder en producción de mango—.

Los alimentos ricos en vitamina A son las verduras y frutas de color anaranjado y amarillo, como la zanahoria, el zapallo, el melón y el mango

En uva, es necesario distinguir entre un adelanto de cosechas y un aumento sostenido de la producción. “En octubre tuvimos una producción más alta porque el calor adelantó la cosecha: estuvimos aproximadamente al doble de un octubre normal. Pero en noviembre y diciembre deberíamos observar una caída”, indica Corvera.

La palta, en tanto, muestra otra particularidad. Corvera calcula que las exportaciones cerrarían este 2026 en cerca de US$1.740 millones, por encima de los US$1.600 millones del 2025; aunque Bustamante advierte un golpe no menor para Cerro Prieto: “Hemos perdido más de 30% de nuestra producción”, observa.

Este escenario, empero, no es significativo para ACP, dado que no es el principal fruto que exportan dentro de su canasta.

​Arequipa con mayor exportación de uva y palta durante el 2019

En mandarinas, Corvera resalta que el calor ha generado dificultades para que la cáscara adquiera el color que requiere. A su vez, Amaro agrega que el retroceso por el FEN también alcanza a hortalizas y otros productos: entre enero y agosto subraya que se reportaron caídas en las toneladas producidas de espárrago (-9%), alcachofa (-8%), páprika (-26%), cebolla (-14%) y aceituna (-24%), en comparación con el mismo período del año anterior.

“Ya vemos una tendencia negativa en toneladas de productos importantes”, resume Amaro.

Preparación empresarial

Frente a este escenario en las agroexportaciones, las compañías combinan cambios en los cultivos, protección de infraestructura y ajustes comerciales para combatir los embates.

Según Amaro, las firmas del sector trabajan, por ejemplo, en variedades más resistentes, nutrición y control de plagas, además de mejorar drenajes y proteger sus zonas productivas contra inundaciones.

Pero la selección de nuevas plantas no puede responder únicamente al clima, refiere Amaro. “No se trata de sembrar una variedad muy resistente que después nadie compre”, anota.

Bustamante subraya, no obstante, la importancia de pensar en la reconversión del producto. “Algunos productores hemos venido cambiando nuestra matriz genética hacia variedades más resistentes a El Niño. El proceso ha implicado volver a plantar y asumir nuevas inversiones”, cuenta.

Para Cerro Prieto, el actual contexto también ha implicado un cambio en su sistema de cultivo. “Ya no plantamos en el suelo, sino en macetas, con un sustrato especial en lugar de tierra, para mejorar la producción”, revela.

La preparación de ACP, sin embargo, va más allá del campo. “Tenemos 171 acciones identificadas, asignadas y presupuestadas, cada una con responsables y un cronograma”, detalla el ejecutivo. El plan comprende tres ámbitos: el agronómico, la infraestructura y las personas.

En infraestructura, ACP ha limpiado cauces y construido o reforzado estructuras de protección para sus instalaciones de irrigación. Así también, ha colocado barreras para desviar los flujos de agua. “Los campos agrícolas están expuestos a quebradas y Cerro Prieto no es una excepción”, explica Bustamante. Las intervenciones buscan proteger tanto sus activos como a las poblaciones cercanas.

LIMA, 14 DE NOVIEMBRE DEL 2019 FOTOS EN LA ENTREVISTA A ALFONSO BUSTAMANTE, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR DEL PERU (COMEX). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > MANUEL MELGAR

De otro lado, Bustamante puntualiza que ACP ha reservado y alquilado maquinaria, además de adquirir geomembranas y calaminas para proteger techos. De hecho, junto con Hombro a Hombro, han capacitado a trabajadores y vecinos, y otorgado materiales para que puedan implementar defensas en sus viviendas.

En paralelo, las grandes agroexportadoras buscan proteger su relación con los compradores. Corvera identifica, por ejemplo, una estrategia de abastecimiento desde distintos países: “Están viendo cómo proveerse desde Chile, México o Colombia, y cómo construir una combinación de orígenes productivos que les permita cumplir con la demanda y con los pedidos que ya tienen”.

La otra respuesta consiste en diferenciar la oferta para defender el precio. El especialista destaca como ejemplo el desarrollo de productos ‘premium’ de Virú y el avance de Machu Picchu Foods, agroexportadora enfocada en cacao, hacia chocolates y pastas.

“Hay estrategias de diversificación mediante tres o cuatro marcas y productos exclusivos para asegurar un mejor precio”, asevera Corvera.

Así ha sido el desempeño de las agroexportaciones peruanas ante el fenómeno de El Niño. (Infografía elaborada por El Comercio / Día1) / Antonio Tarazona

Proyecciones y el horizonte de corto plazo

Amaro señala que el sector esperaba superar los US$16.000 millones en exportaciones, pero probablemente se ubique alrededor de US$15.000 millones (con una caída importante en toneladas exportadas).

En tanto, el ejecutivo y Corvera coinciden en que el próximo año continuará siendo retador. “Los efectos de El Niño duran dos años para la agricultura. Han causado estragos este año y los causarán en 2027”, sostiene Bustamante, quien anticipa una mayor afectación en arándanos y palta.

La falta de frío y la aparición de hongos y virus después de las lluvias, explica, comprometen la siguiente campaña.

“Las plantas son seres vivos y tenemos que evaluar el nivel de estrés y debilitamiento que les están provocando estos cambios tan bruscos de clima”, argumenta Amaro.

En tanto, Bustamante apunta que los efectos de El Niño duran dos años para la agricultura. “Ha causado estragos este 2026 y los causarán en 2027. Seguramente veremos una mayor afectación en arándanos y palta el próximo año” reflexiona.