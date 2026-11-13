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Resumen

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Foto: ADEX.
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Por Paola Villar S.

Es innegable que la producción agraria nacional es una de las más afectadas por los efectos del fenómeno de El Niño (FEN), evento climático cíclico que ha tenido un impacto extraordinario en lo que va del 2026 y cuya repercusión sobre los cultivos se prolongará durante el 2027, según las fuentes consultadas por Día1.

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