Las agroexportaciones peruanas han tenido una evolución notoria en este siglo. Como sostuvo David Sandoval, CEO de Fluctuante, empresa de datos estadísticos para el sector, entre el 2000 y el 2025 las agroexportaciones crecieron unas 23 veces, llegando a registrar casi US$15.000 millones el año pasado.

En ese sentido, el Perú se ha vuelto un país competitivo en producción, sostuvo Odilo Duarte, experto agrícola en nuevas variedades, durante el Agrofest, organizado por la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap). Añadió que uno de los problemas que tiene el sector es su dependencia a pocas especies agropecuarias.

“Tenemos cuatro o cinco jugadores grandes y en algún momento la rentabilidad de estos productos va a ir decreciendo a medida que la competencia crezca”, señaló durante su participación en el panel ‘Nuevos cultivos, nuevos mercados: explorando oportunidades en el agro’.

A su vez, Sandoval indicó que entre esas especies están los arándanos, las uvas, las paltas, el café, el cacao y los lácteos.

En ese sentido, Duarte apuntó que el Perú requiere de un programa de diversificación, reforzar la capacidad del Instituto Nacional de Innovación Agraria (Inia) y al Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Agrofest, evento organizado por Agap, se desarrolla entre el 1 y 3 de julio. (Foto: Hugo Pérez) / HUGO PEREZ

Nuevos productos

Duarte sostuvo que las grandes empresas son las que realizan el esfuerzo para introducir nuevas variedades agrarias para el mercado agroexportador, dada la infraestructura administrativa con la que cuentan, aunque señaló que esta labor también la pueden realizar los pequeños y medianos productores.

Asimismo, Jorge Luis Albújar, gerente general de Agromilora Perú, explicó que una inversión puede demorar hasta 9 años en aras de contar con una o un par de variedades de productos agrarios prometedores para determinados mercados. Este proceso toma en cuenta las validaciones a nivel local, el licenciamiento del producto, la propiedad intelectual, la producción y la comercialización.

Tomando en cuenta la diversidad geográfica del Perú, Duarte apuntó que en la costa norte se puede probar con sembrado de nuez marañón y el cítrico púmelo.

Añadió que en la sierra se podrían hacer plantaciones de sauco y una industria de mermelada en base a este producto, así como producir mandarinas, manzanas, aguaymanto, el maracuyá morado y las pasifloras; y en la selva, la nuez macadamia y el mangostán.

Por su parte, Albújar sostuvo que en los siguientes cinco años se debería considerar la producción de bayas o ‘berries’ como las frambuesas, la fresa y la mora, para el consumo local y para ser enviados como congelados hacia mercados internacionales.