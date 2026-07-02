00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
Agroexportaciones se consolidan en Arequipa para diferentes mercados.
/ SYSTEM
Por Christian Silva

Las agroexportaciones peruanas han tenido una evolución notoria en este siglo. Como sostuvo David Sandoval, CEO de Fluctuante, empresa de datos estadísticos para el sector, entre el 2000 y el 2025 las agroexportaciones crecieron unas 23 veces, llegando a registrar casi US$15.000 millones el año pasado.