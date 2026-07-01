En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indica que las divisiones de consumo con mayor alza de precios fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles, artículos para el hogar, entre otros. Foto: GEC.
En el informe técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se indica que las divisiones de consumo con mayor alza de precios fueron: Alimentos y bebidas no alcohólicas, muebles, artículos para el hogar, entre otros. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que, en el mes de junio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, registró un alza de 0,23% en comparación con el mes anterior, alcanzando una variación acumulada de 3,79% al sexto mes del año; y la anualizada (julio 2025 – junio 2026) llegó a 4,01%.

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