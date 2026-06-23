Con el objetivo de fortalecer la modernización del Sistema Estadístico Nacional y promover el intercambio de experiencias sobre innovación y producción de datos oficiales, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 74.ª Sesión Plenaria de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES), organizada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), en Ginebra, Suiza.

Este importante foro internacional reunió a representantes de oficinas nacionales de estadística y organismos especializados de diversos países para analizar las tendencias que marcarán el futuro de las estadísticas oficiales, así como los desafíos asociados a la transformación tecnológica, la integración de nuevas fuentes de información y el fortalecimiento de los sistemas estadísticos.

La agenda de trabajo contempló temas vinculados a la integración de información estadística y geoespacial, la medición de la migración y movilidad humana, el impacto de las transformaciones tecnológicas en las oficinas estadísticas y el desarrollo de nuevos estándares metodológicos para la producción de información oficial.

La participación del INEI permitió el intercambio de conocimientos con autoridades estadísticas y entes especializados, así como identificar oportunidades de cooperación técnica para continuar impulsando la innovación y la calidad de las estadísticas oficiales del país.

Por primera vez, una delegación peruana participó en esta conferencia internacional. La representación estuvo integrada por el Dr. Gaspar Humberto Morán Flores, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el Dr. Luis Francisco Vivanco Aldon, secretario general del INEI y líder responsable alterno de facilitar y promover el desarrollo de actividades vinculadas al proceso de adhesión estadística del Perú a la OCDE.

En la sesión dedicada a migración y movilidad humana, la delegación presentó la experiencia del Perú en la medición de la migración internacional y las estadísticas sobre la población venezolana residente en el país.

Durante la exposición, se dieron a conocer los resultados de las encuestas dirigidas a la población venezolana ENPOVE I (2018), ENPOVE II (2022) y la ENPOVE III (2024), así como los avances de los Censos Nacionales 2025, en los que se censó a cerca de 900 mil ciudadanos venezolanos. Asimismo, se destacó que según la última encuesta a hogares ENPOVE III, se determinó una incidencia de pobreza monetaria de 28,1 % en esta población.

Además, la participación del INEI contribuyó a consolidar la presencia del Perú en los principales espacios internacionales donde se definen estándares, metodologías y buenas prácticas para la producción de información estadística, en línea con el proceso de modernización de las estadísticas oficiales.

Previamente, el titular del INEI participó en la 23.ª Reunión del Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP) de la OCDE, realizada en París, donde sostuvo reuniones técnicas vinculadas al proceso de adhesión del país a dicho organismo.