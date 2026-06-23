El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 74.ª Sesión Plenaria de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES), organizada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), en Ginebra, Suiza.
El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 74.ª Sesión Plenaria de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES), organizada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), en Ginebra, Suiza.
Por Redacción EC

Con el objetivo de fortalecer la modernización del Sistema Estadístico Nacional y promover el intercambio de experiencias sobre innovación y producción de datos oficiales, el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, participó en la 74.ª Sesión Plenaria de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES), organizada por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), en Ginebra, Suiza.

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