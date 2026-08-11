Municipalidad de Surco busca invertir el 100% del presupuesto para obras públicas este 2026. (Fotos: Municipalidad de Surco)
Municipalidad de Surco busca invertir el 100% del presupuesto para obras públicas este 2026. (Fotos: Municipalidad de Surco)
Por Redacción EC

La Municipalidad de Surco alcanzó el 62.4% de ejecución de su presupuesto destinado a inversiones públicas hasta el 10 de agosto del presente año, según informaron a través de un comunicado público basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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