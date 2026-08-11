La Municipalidad de Surco alcanzó el 62.4% de ejecución de su presupuesto destinado a inversiones públicas hasta el 10 de agosto del presente año, según informaron a través de un comunicado público basado en información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Basados en estos datos, la comuna asegura que se ha posicionado en el primer lugar entre los 43 municipios de Lima Metropolitana en el aprovechamiento de recursos para obras.

La cifra actual representa una inversión de S/ 21′628,498 de un presupuesto total anual asignado de S/ 34′682,692. Con este resultado, el distrito supera el desempeño de otras jurisdicciones como Santa Anita y Santa Rosa, así como de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual registra un avance de 52% en el mismo periodo evaluado.

Municipalidad de Surco busca invertir el 100% del presupuesto para obras públicas este 2026. (Fotos: Municipalidad de Surco)

El ranking de ejecución del MEF coloca en las siguientes posiciones a Santa Anita con 56.4%, Santa Rosa con 54.8%, y tanto a Villa El Salvador como a Lima Metropolitana con un 52.0% cada una.

Entre las obras que sustentan el avance registrado destacan la construcción del Coliseo Ferrero y la Escuela Municipal de las Artes. Asimismo, los recursos se han destinado a la implementación del Puesto de Comando Móvil, la edificación de la ciclovía Velasco Astete y trabajos de pavimentación de pistas que ya superan el millón de metros cuadrados en lo que va del año.

La gestión municipal también incluye el desarrollo del megaproyecto Supermanzana de Surco Pueblo y la puesta en valor de la casa hacienda San Juan Grande. A estas intervenciones se añaden mejoras en el Cementerio Municipal, que forman parte del plan integral orientado a elevar la calidad de vida de los residentes.

Ejecución del presupuesto de la Municipalidad de Surco

El desempeño actual acerca a la Municipalidad de Surco a la posibilidad de cumplir una meta de alcanzar el 100% de ejecución de su presupuesto de inversiones por cuarto año consecutivo, tras haber completado satisfactoriamente el gasto total de sus recursos asignados durante los años 2023, 2024 y 2025.

En los últimos tres años, la comuna logró ejecutar la totalidad de su presupuesto destinado a obras, lo que permitió la entrega de proyectos como la Central de Monitoreo, el Teatro Municipal y el Centro de Convenciones.

Según el Portal de Transparencia Económica, este historial de eficiencia fiscal posiciona a la administración surcana como una de las más efectivas en el cumplimiento de sus compromisos de inversión de manera sostenida.