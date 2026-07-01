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Resumen

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Sunat informó que en abril la recaudación de impuestos del Gobierno central registró un crecimiento de 13.9%, alcanzando casi S/ 25 mil millones. (Imagen: Andina)
Sunat informó que en abril la recaudación de impuestos del Gobierno central registró un crecimiento de 13.9%, alcanzando casi S/ 25 mil millones. (Imagen: Andina)
Por Maritza Saenz

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) actualizó su Catálogo de Esquemas de Alto Riesgo Fiscal e incorporó once nuevos mecanismos que, según la entidad, estarían siendo utilizados por algunas empresas para reducir o evitar el pago de impuestos. Con esta actualización, el catálogo reúne 35 esquemas que podrían configurar supuestos de elusión tributaria, simulación o uso indebido de beneficios fiscales.

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