En junio del 2026, la recaudación tributaria (descontando las devoluciones de impuestos) creció 28,6% respecto al mismo mes del año anterior, registrando la tasa mensual más alta desde abril del 2022, informó Sunat.

Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones), sumaron S/16.456 millones, acumulando 25 meses consecutivos de expansión. Asimismo, el monto acumulado entre enero y junio fue de S/104.435 millones, lo que representa S/15.086 millones más respecto del importe obtenido en similar periodo del año 2025 y un crecimiento de 13,1%.

Factores determinantes del resultado de la recaudación de junio

El resultado positivo de la recaudación de junio se debe a diversos factores, entre los principales destacan los siguientes:

El desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de mayo, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 2,1% y de 2,3% de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 29,6% de las importaciones US$ CIF de junio, que influyeron sobre la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en junio.

Las mayores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente de cobre y oro, incrementaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación.

Principales resultados por tributos

En cuanto al Impuesto a la Renta, en junio se recaudaron S/7.368 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 35,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Mientras que la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/8.790 millones en junio, importe que representó un crecimiento de 13,4% frente al mismo mes del 2025.

El IGV Interno recaudó S/4.757 millones, obteniendo un crecimiento de 6,1% con relación a junio del 2025. Este resultado fue influenciado por la Demanda Interna (DI) de mayo, la misma que se habría incrementado en 2,3%.

Por otro lado, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/920 millones en junio, monto que representó una disminución de 1,2% con respecto a lo recaudado en junio del 2025.El ISC interno ascendió a S/ 507 millones y retrocedió en 15,5%, resultado explicado por la menor recaudación del ISC que grava a los combustibles, que alcanzó los S/38 millones, y registró una disminución de 79,6%, ante los menores pagos por parte de una importante empresa de hidrocarburos.

Las devoluciones de impuestos realizadas en junio ascendieron a S/2.872 millones, importe que representó una disminución de 2,7%, en comparación con el mismo mes del 2025.

Principales resultados por tipo de tributo y tamaño de contribuyente

La recaudación de tributos internos ascendió a S/14.664 millones en junio, lo que representa un crecimiento 22,4% y S/3.145 millones adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. Finalmente, Sunat señaló que la recaudación de tributos aduaneros de junio ascendió a S/4.665 millones, con un crecimiento de 23,7% y S/1.039 millones más que lo obtenido durante junio del año anterior.