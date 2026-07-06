En junio del 2026, la recaudación tributaria (descontando las devoluciones de impuestos) creció 28,6% respecto al mismo mes del año anterior, registrando la tasa mensual más alta desde abril del 2022, informó Sunat.
En junio del 2026, la recaudación tributaria (descontando las devoluciones de impuestos) creció 28,6% respecto al mismo mes del año anterior, registrando la tasa mensual más alta desde abril del 2022, informó Sunat.
Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones), sumaron S/16.456 millones, acumulando 25 meses consecutivos de expansión. Asimismo, el monto acumulado entre enero y junio fue de S/104.435 millones, lo que representa S/15.086 millones más respecto del importe obtenido en similar periodo del año 2025 y un crecimiento de 13,1%.
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Factores determinantes del resultado de la recaudación de junio
El resultado positivo de la recaudación de junio se debe a diversos factores, entre los principales destacan los siguientes:
- El desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de mayo, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 2,1% y de 2,3% de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 29,6% de las importaciones US$ CIF de junio, que influyeron sobre la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en junio.
- Las mayores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente de cobre y oro, incrementaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación.
Principales resultados por tributos
En cuanto al Impuesto a la Renta, en junio se recaudaron S/7.368 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 35,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. Mientras que la recaudación del Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/8.790 millones en junio, importe que representó un crecimiento de 13,4% frente al mismo mes del 2025.
El IGV Interno recaudó S/4.757 millones, obteniendo un crecimiento de 6,1% con relación a junio del 2025. Este resultado fue influenciado por la Demanda Interna (DI) de mayo, la misma que se habría incrementado en 2,3%.
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Por otro lado, la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/920 millones en junio, monto que representó una disminución de 1,2% con respecto a lo recaudado en junio del 2025.El ISC interno ascendió a S/ 507 millones y retrocedió en 15,5%, resultado explicado por la menor recaudación del ISC que grava a los combustibles, que alcanzó los S/38 millones, y registró una disminución de 79,6%, ante los menores pagos por parte de una importante empresa de hidrocarburos.
Las devoluciones de impuestos realizadas en junio ascendieron a S/2.872 millones, importe que representó una disminución de 2,7%, en comparación con el mismo mes del 2025.
Principales resultados por tipo de tributo y tamaño de contribuyente
La recaudación de tributos internos ascendió a S/14.664 millones en junio, lo que representa un crecimiento 22,4% y S/3.145 millones adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado. Finalmente, Sunat señaló que la recaudación de tributos aduaneros de junio ascendió a S/4.665 millones, con un crecimiento de 23,7% y S/1.039 millones más que lo obtenido durante junio del año anterior.
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