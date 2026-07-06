Sunat señaló que la recaudación de tributos aduaneros de junio ascendió a S/4.665 millones, con un crecimiento de 23,7%. Foto: Andina.
Sunat señaló que la recaudación de tributos aduaneros de junio ascendió a S/4.665 millones, con un crecimiento de 23,7%. Foto: Andina.
Por Redacción EC

En junio del 2026, la recaudación tributaria (descontando las devoluciones de impuestos) creció 28,6% respecto al mismo mes del año anterior, registrando la tasa mensual más alta desde abril del 2022, informó Sunat.

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