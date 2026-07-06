El canal moderno gana dinamismo con el avance del comercio electrónico y formatos de descuento, mientras que la producción nacional abastece el 80 % del mercado. Foto: Pexels
El canal moderno gana dinamismo con el avance del comercio electrónico y formatos de descuento, mientras que la producción nacional abastece el 80 % del mercado. Foto: Pexels
Por Redacción EC

El Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) presentó su primer Estudio de Inteligencia Comercial sobre el mercado peruano de Aseo Doméstico, el cual reveló que este rubro registró en 2025 un crecimiento de 1% respecto al año pasado, alcanzado una facturación de S/3.408 millones, equivalente a US$1011 millones. De esta manera, el sector se consolida como un segmento relevante para la industria de consumo masivo.

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