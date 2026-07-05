La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el Reglamento para la prestación de servicios bajo el modelo ‘Banking as a Service’ (Baas), en el marco de la implementación de la hoja de ruta del sistema de finanzas abiertas.

El documento. publicado el viernes en El Peruano, establece las condiciones generales, políticas y procedimientos para el funcionamiento de dicho modelo de negocio. Además, fomenta la innovación y competencia, cautelando en simultáneo la seguridad y protección de los usuarios.

Bajo este modelo, señala el reglamento, la responsabilidad ante los clientes y la SBS recaerá en la entidad financiera que actúa como proveedor del servicio.

Por otro lado, el reglamento incorpora medidas que garantizan el cumplimiento de la actual normativa de la SBS sobre la seguridad de la información, gestión de riesgos, prevención de lavado de activos y la conducta del mercado.

Asimismo, se determinan las responsabilidades de los proveedores de servicios BaaS, bajo la finalidad de brindar transparencia al usuario sobre la prestación del servicio.

La SBS recordó que este modelo de negocio BaaS permite a las empresas del sistema financiero y las emisoras de dinero electrónico pongan a disposición su infraestructura regulada a empresas no supervisadas (incluyendo a tecnológicas) y a supervisadas para ofrecer productos y servicios financieros mediante conexiones e integraciones digitales. Esto facilita el acceso de segmentos tradicionalmente menos atendidos por el sistema financiero.