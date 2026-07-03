Durante los últimos cuatro años, la entidad fiscalizadora emitió un total de 394 resoluciones firmes a nivel nacional contra 64 empresas proveedoras dedicadas a la organización de eventos y comercialización de boletos. Foto: Giancarlo Ávila/composición GEC
Durante los últimos cuatro años, la entidad fiscalizadora emitió un total de 394 resoluciones firmes a nivel nacional contra 64 empresas proveedoras dedicadas a la organización de eventos y comercialización de boletos. Foto: Giancarlo Ávila/composición GEC
Por Redacción EC

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que los organizadores de conciertos o espectáculos masivos que incumplan con sus obligaciones comerciales, los servicios publicitados o las condiciones pactadas serán sancionadas con multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/2 millones 475 000.

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