El indicador de las expectativas empresariales sobre la economía a tres meses pasó de 44,6 puntos en mayo a 55,5 puntos en junio, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) en su Resumen Informativo Semanal del 2 de julio.

Es así que este indicador volvió a ubicarse en el tramo optimista luego de dos meses de ubicarse en terreno pesimista.

Asimismo, el indicador de la expectativas sobre la economía a 12 meses se elevó de 55,9 puntos en mayo a 68,6 puntos en junio.

Como señala el BCR, 16 de los 18 indicadores se ubican en el tramo optimista en junio.

Indicadores

Sobre las expectativas empresariales de sus sectores, el indicador a 3 meses aumentó a 56 puntos y el de 12 meses a 68,4 puntos.

Sobre la situación de la empresa, la expectativa a 3 meses se ubicó en 58,6 puntos y a 12 meses en 70,3 puntos.

En el caso de la demanda de productos, el indicador a 3 meses fue de 62 puntos y la de 12 meses a 71,3 puntos.

Asimismo, en junio, las expectativas de contratación de personal fueron de 54,6 puntos a 3 meses y de 63 puntos a 12 meses.

Además, sobre la inversión de la empresa, las expectativas empresariales a 3 meses aumentó ligeramente, de 57,2 puntos en mayo a 52,5 puntos en junio. En el indicador a 12 meses, el puntaje se incrementó a 67,2 puntos.