(Foto: Andina)
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Por Redacción EC

El indicador de las expectativas empresariales sobre la economía a tres meses pasó de 44,6 puntos en mayo a 55,5 puntos en junio, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) en su Resumen Informativo Semanal del 2 de julio.