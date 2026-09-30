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Resumen

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Sebastián Arcuri, EVP, Country Head Perú & International Banking Retail Head de Scotiabank, analiza la ventaja silenciosa del Perú
Sebastián Arcuri, EVP, Country Head Perú & International Banking Retail Head de Scotiabank, analiza la ventaja silenciosa del Perú
Por Sebastian Arcuri

Cuando hablamos del fenómeno de El Niño, la conversación suele centrarse en infraestructura, logística o producción. Son temas fundamentales. Pero hay una dimensión que recibe menos atención y puede marcar una diferencia en la capacidad de recuperación de empresas y economías: su continuidad operativa frente a una interrupción.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.