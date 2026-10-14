Cuando llegué al Perú, hace 23 años, descubrí una gastronomía que me conquistó desde el primer momento. Pronto entendí que aquí la comida es mucho más que alimentarse. Es encuentro, conversación e identidad. Los peruanos disfrutan de sus tradiciones culinarias y, al mismo tiempo, mantienen una extraordinaria curiosidad por descubrir nuevos sabores y combinaciones.

Con el tiempo comprendí que su verdadero valor va mucho más allá de la mesa. La gastronomía peruana también es una poderosa fuente de desarrollo económico y social. Detrás de cada plato existe una cadena que comienza mucho antes de llegar al restaurante: agricultores, ganaderos, pescadores, industria de alimentos y bebidas, transportistas, emprendedores, cocineros y miles de familias que encuentran en esta actividad una fuente de ingresos, oportunidades y progreso.

Este año tenemos una razón especial para celebrar. Lima recibirá, por primera vez en Sudamérica, la ceremonia mundial de The 50 Best Restaurants, uno de los encuentros más importantes de la gastronomía internacional. Es una oportunidad extraordinaria para mostrar al mundo no solo nuestros restaurantes, sino todo lo que existe detrás de ellos.

En un contexto en el que los países compiten por atraer inversiones, visitantes y atención internacional, la gastronomía es una poderosa carta de presentación. Este encuentro reforzará la presencia del Perú en la conversación gastronómica mundial.

Pero su mayor valor puede estar en lo que ocurra después. El verdadero desafío es convertir esa visibilidad en oportunidades duraderas, fortaleciendo nuestra cadena productiva y llevando sus beneficios a más regiones del país.

La oportunidad debe alcanzar a nuestros productos, nuestra biodiversidad, los emprendimientos y las comunidades que hacen posible esta riqueza gastronómica. El verdadero éxito será que ese reconocimiento internacional también se traduzca en mejores oportunidades para quienes producen, transforman y trabajan, muchas veces lejos de los reflectores.

Las empresas de alimentos y bebidas también tenemos un papel que cumplir. En Gloria apoyamos espacios como The 50 Best Restaurants e impulsamos una plataforma que acompaña a chefs y creadores que promueven nuestra gastronomía dentro y fuera del país.

Nuestra aspiración va más allá de estar presentes en las cocinas como ingrediente. Queremos acompañar a quienes, desde ellas, preservan nuestra identidad, celebran la diversidad y llevan el nombre del Perú cada vez más lejos.

El Perú ya conquistó un lugar en la gastronomía mundial. Ahora tenemos la oportunidad de convertir ese reconocimiento en progreso para muchos más peruanos.