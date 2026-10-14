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Cuando llegué al Perú, hace 23 años, descubrí una gastronomía que me conquistó desde el primer momento. Pronto entendí que aquí la comida es mucho más que alimentarse. Es encuentro, conversación e identidad. Los peruanos disfrutan de sus tradiciones culinarias y, al mismo tiempo, mantienen una extraordinaria curiosidad por descubrir nuevos sabores y combinaciones.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.