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El Niño: cuando prevenir deja de ser una opción

“La verdadera pregunta jurídica no es si El Niño es un fenómeno natural extraordinario —lo es—, sino cuándo deja de ser imprevisible para definir las obligaciones de quien podía anticipar sus efectos”.

    Vanessa Chávarry Meza
    Por

    Socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Prevenir no consiste solo en evitar una sanción. Un evento climático puede paralizar operaciones, comprometer infraestructura, generar impactos ambientales y afectar la continuidad del negocio". Foto: GEC
    "Prevenir no consiste solo en evitar una sanción. Un evento climático puede paralizar operaciones, comprometer infraestructura, generar impactos ambientales y afectar la continuidad del negocio". Foto: GEC

    La pregunta es concreta: ¿puede una empresa sostener que un daño ambiental causado durante el Fenómeno El Niño fue imprevisible cuando las autoridades habían advertido con anticipación que podía ocurrir?

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    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.