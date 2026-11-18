Tres cabezas tiene el dragón, la diplomática, la política y la simbólica, cuando observa en silencio y con distancia prudencial el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a China, corriendo tras el reloj y sin despedir al Papa León. La cita con Xi Jinping está pactada el martes 17 de noviembre en la antesala del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que este año se lleva a cabo en Shenzhen, la ciudad tecnológica de China.

Para la cabeza diplomática, la cita una vez pactada, debe concretarse. Desde la mirada china se traduce como responsabilidad protocolar ante el anfitrión. El protocolo chino concede especial importancia a las formas, los tiempos, la jerarquía de los interlocutores y, particularmente, a las señales de reconocimiento y reciprocidad. La diplomacia también es una cuestión de percepción.

En la cultura política china existe un antiguo principio “La cortesía implica reciprocidad” (礼尚往来). Esto no significa que un país deba sacrificar su agenda para complacer al otro o subordinar sus necesidades ante las prioridades ajenas. Se trata de reconocer la importancia del interlocutor y corresponder a los compromisos pactados con anticipación.

Desde esta mirada, la partida de Fujimori demuestra que al Perú le importa China. Se lee como señal de valoración de una relación que acaba de cumplir 55 años diplomáticos. En el intercambio de mensajes por el aniversario, el presidente Xi Jinping manifestó su disposición de trabajar con su homóloga peruana para llevar la relación bilateral a un nuevo nivel. China está diciendo que considera clave la relación con el Perú, y espera lo mismo del nuevo gobierno.

La agenda de Xi Jinping en Shenzhen es particularmente exigente y a estas alturas ya está saturada. En esta semana, además de sus responsabilidades como presidente de China, Xi es anfitrión de líderes económicos, protagonista de la cumbre empresarial y el más pedido en las bilaterales. Que el encuentro con la presidenta peruana sea breve, no resta el significado político que proyecta.

La segunda cabeza se traduce como conveniencia política del encuentro. En este contexto geopolítico, Beijing compite con Washington por influencia económica, tecnológica y política. América Latina es un espacio cada vez más relevante en esta competencia. China busca interlocutores confiables y relaciones de largo plazo que resistan los cambios de gobierno y las tensiones internacionales. Para China, el Perú no es un país periférico en esta ecuación.

Lo que Beijing necesita de esta reunión es una señal clara de confianza política, si el gobierno peruano mantendrá el rumbo de la relación bilateral a pesar de los vaivenes, qué compromisos pueden traducirse en políticas públicas o proyectos concretos, cómo asegurar la estabilidad del puerto de Chancay y otras inversiones chinas, y una vez más, que el Perú reafirme su adhesión al principio de una sola China, base fundamental de su política exterior.

Este año que China preside APEC, el lema es “Construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos”, con tres prioridades: apertura, innovación y cooperación. Beijing necesita que esta cumbre proyecte una imagen de China como promotora de integración económica, conectividad y desarrollo regional. Beijing necesita saber si puede contar con el Perú, en esta agenda transpacífica.

China observa cómo se posicionan los países frente a la competencia entre grandes potencias. Fujimori ha señalado que el Perú mantendrá una posición pragmática y no quiere quedar atrapado entre Estados Unidos y China. Para Beijing será importante comprobar que esa declaración se traduzca en decisiones concretas. La asistencia a la cita con Xi puede interpretarse como la confirmación de un giro pragmático, no ideológico del gobierno peruano.

La tercera cabeza es simbólica y contiene la mirada estratégica de China a otros actores: El Vaticano y Japón. Beijing distingue entre las relaciones diplomáticas con el Estado peruano y las actividades religiosas de la Iglesia católica. China y el Vaticano mantienen una relación institucional compleja desde que rompieron vínculos diplomáticos en 1951, aunque a partir de 2018, existe un acuerdo provisional sobre el nombramiento de obispos.

La Santa Sede es de los pocos Estados que reconoce a Taiwán. Si bien esto no convierte la visita del Papa León al Perú en un asunto que deba condicionar la agenda bilateral, Beijing observa cuidadosamente las relaciones políticas, culturales y religiosas de sus socios. Lo ve como una realidad cultural que exige estrategia y cautela ante sus intereses en la región. China interpreta las relaciones exteriores dentro de un tablero conectado.

En este juego, hay una pieza que Beijing no puede dejar de mirar: la visita oficial de Keiko Fujimori a Japón. Esto no debería interpretarse como una provocación ni una contradicción, a menos que Fujimori falte a la cita con Xi, pero genera desconfianza. Beijing y Tokio mantienen diferencias geopolíticas profundas. China observa con especial sensibilidad las alianzas y los acercamientos de Japón con Estados Unidos. Desde la mirada china, la política peruana no debe reproducir en Asia una lógica de alineamientos.

¿Por qué es importante saber qué quiere China del Perú? Para reconocer qué está dispuesto el Perú a obtener de China y cómo conseguirlo.