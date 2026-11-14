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La política de las emergencias

“Ante capacidades limitadas, la cooperación privada e internacional debe organizarse con anticipación, compromisos sostenidos, prioridades territoriales y responsabilidades claras, no como una suma de apoyos aislados”.

    Karen López Tello
    Por

    Politóloga, especialista en alta dirección del Estado

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: GEC)
    (Foto: GEC)

    El fenómeno de El Niño (FEN) plantea una pregunta que va más allá de lo que se hizo a tiempo: ¿qué corresponde hacer cuando se conocen los territorios expuestos, llegan las lluvias y no todas las medidas de protección están listas? Identificar el riesgo no equivale a gobernarlo.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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