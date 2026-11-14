La política de las emergencias

El fenómeno de El Niño (FEN) plantea una pregunta que va más allá de lo que se hizo a tiempo: ¿qué corresponde hacer cuando se conocen los territorios expuestos, llegan las lluvias y no todas las medidas de protección están listas? Identificar el riesgo no equivale a gobernarlo.

En una emergencia, las demandas nacen en los territorios. Municipios y regiones las encauzan mediante mecanismos técnicos; los sectores evalúan qué pueden atender y, cuando sus capacidades no bastan, algunas decisiones escalan a ministros o presidencia. Allí pueden redefinirse prioridades y movilizarse recursos, pero que una demanda llegue al más alto nivel no garantiza que la ayuda llegue a la población.

El Perú cuenta con el Sinagerd y el Conagerd, máxima instancia de decisión política y coordinación estratégica del sistema. También existe la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del FEN, presidida por el titular de Agricultura, y un comando privado de apoyo. Estos espacios pueden sumar capacidades, pero también abrir canales paralelos si no está claro qué decide y qué aporta cada uno. Una comisión puede responder a necesidades de gestión o a la urgencia política de mostrar iniciativa. La diferencia está en lo que consigue resolver.

Como explican Arjen Boin y sus coautores en “The Politics of Crisis Management”, liderar una crisis exige interpretar amenazas, decidir bajo presión y rendir cuentas. No se trata de sustituir a los equipos técnicos ni de convertir Palacio en una mesa de partes, sino de resolver lo que ninguna institución puede resolver sola: prioridades enfrentadas, recursos limitados y decisiones que deben revisarse cuando cambia el riesgo.

Los cambios de autoridades pueden agravar el problema. Una municipalidad reporta una necesidad; un ministerio la deriva; una autoridad entrante señala que quedó pendiente de la gestión anterior. Cada entidad puede dar una explicación, pero la población sigue esperando. La distribución de competencias no puede convertirse en una distribución de excusas ante demandas no atendidas.

Cuando el peligro es conocido, pedir a la población que evacúe puede ser indispensable. Pero evacuar no es solo una instrucción: exige rutas seguras, transporte, albergues y atención. Ante capacidades limitadas, la cooperación privada e internacional debe organizarse con anticipación, compromisos sostenidos, prioridades territoriales y responsabilidades claras, no como una suma de apoyos aislados. Gobernar exige decidir a tiempo y asumir la responsabilidad por quienes siguen expuestos. Esa es la verdadera prueba de la conducción política, no el número de instancias creadas.