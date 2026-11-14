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Con los crespos hechos

El último plan frustrado de Porky.

    Mario Ghibellini
    Por

    Periodista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    La gente comenta que el viaje de la señora Fujimori mañana domingo a la reunión de la APEC es un desaire al Papa León XIV, que permanecerá en nuestro país hasta el lunes. Puede ser, quién sabe. Pero si de desaires se trata, en esta pequeña columna pensamos que mucho peor fue el de someter al pobre Prevost a la presunta performance musical que tuvo lugar el jueves en la Plaza de Armas. Más allá de los detalles ortográficos, todos sabemos que vaca y gallo no son lo mismo, pero vaya que ese día se confundieron como en la más inclusiva de las granjas… Sea como fuere, no conviene perder de vista que el Papa partirá a inicios de la próxima semana y los peruanos volveremos a nuestro menú fijo de amenaza del Niño y criminalidad desatada. Para continuar en la onda cancioneril, digamos que la lluvia caerá y luego vendrá el serenazgo. Y volverán también, por supuesto, las oscuras golondrinas de nuestra cotidianeidad política. Entre ellas, la del arrebato de Porky por haberse quedado, una vez más, con los crespos hechos. ¡Con lo difícil que debe ser producir rulos en una testa baldía!

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

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