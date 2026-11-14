La gente comenta que el viaje de la señora Fujimori mañana domingo a la reunión de la APEC es un desaire al Papa León XIV, que permanecerá en nuestro país hasta el lunes. Puede ser, quién sabe. Pero si de desaires se trata, en esta pequeña columna pensamos que mucho peor fue el de someter al pobre Prevost a la presunta performance musical que tuvo lugar el jueves en la Plaza de Armas. Más allá de los detalles ortográficos, todos sabemos que vaca y gallo no son lo mismo, pero vaya que ese día se confundieron como en la más inclusiva de las granjas… Sea como fuere, no conviene perder de vista que el Papa partirá a inicios de la próxima semana y los peruanos volveremos a nuestro menú fijo de amenaza del Niño y criminalidad desatada. Para continuar en la onda cancioneril, digamos que la lluvia caerá y luego vendrá el serenazgo. Y volverán también, por supuesto, las oscuras golondrinas de nuestra cotidianeidad política. Entre ellas, la del arrebato de Porky por haberse quedado, una vez más, con los crespos hechos. ¡Con lo difícil que debe ser producir rulos en una testa baldía!

Es innegable, por cierto, que parte de la responsabilidad en el desaguisado que ha provocado ese arrebato le toca al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Esa institución demoró absurdamente el anuncio de cuál sería su criterio para enfrentar la llamada “reelección encubierta” y con ello instó al personaje en cuestión a continuar con los preparativos para asumir un cargo que sentía seguro. Lo menos que debería hacer ahora, en consecuencia, es facilitarle al hombre uno de esos aparatos alisadores que aparecen en los comerciales. Lacio o con rizos, sin embargo, el frustrado alcalde tendría que tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que cíclicamente lo precipita en planchas quemadas como la de ahora.

—Recursos ACME—

Con frecuencia hemos observado aquí que Porky tiene actitudes que recuerdan más bien a otro de los “Looney Tunes”: el Demonio de Tasmania, que arde en eterna combustión furiosa. Últimamente, no obstante, le hemos encontrado también similitudes con Wilie E. Coyote, el incansable perseguidor del Correcaminos, fecundo en artimañas que a la postre salen chuecas. El ardid de sacarle la vuelta a la prohibición constitucional de la reelección municipal postulando como primer regidor de una lista que milagrosamente se queda a mitad de campaña sin postulante a la alcaldía resultó, por ejemplo, un recurso ‘ACME’. Y lo mismo puede decirse de la pretendida astucia previa. Esto es, la de renunciar al cargo de senador antes de que se le tomase el juramento de orden, y lograr así librarse de una posición de mediana importancia para tentar otra de mayor notoriedad. Hoy, ante la perspectiva de convertirse en el regidor que pasa lista antes de las sesiones de Concejo, el perdido escaño en la cámara alta ha de antojársele una dignidad soñada.

Si tuviera la serenidad suficiente para meditar al respecto o una voz amiga a la que realmente escuchase, Porky comprendería quizás que el estilo atropellador y vociferante que ha cultivado hasta el momento no rinde. Y, en una de esas, hasta se transformaría en un líder político juicioso y útil a la democracia. Pero el alacrán es el alacrán, y andar creyendo que no va a clavar su aguijón sobre la primera superficie blanda que distinga es iluso. Lo más probable es que, cualquiera que sea su próximo empeño, al menor obstáculo que encuentre en el camino, prorrumpa una vez más en vituperios y elaboraciones conspirativas. Esto, pues, no ha sido todo, amigos.